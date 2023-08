von Carola Kleinschmidt Ordentlich Dampf ablassen? Sanftere Psycho-Strategien helfen uns besser, unser seelisches Gleichgewicht zu schützen und Konflikte oder Frust zu meistern – im besten Fall sogar, daran zu wachsen.Wir stellen die wichtigsten vor.

Emotionsmanagement

Ich bleib dann mal ruhig

Du bringst mich auf die Palme! Wut kann uns mitreißen wie ein Sturm. Wir brüllen unser Gegenüber an oder knallen die Tür. Häufig passiert uns das gerade mit den Menschen, die uns am nächsten stehen, unseren Partner:innen oder Kindern. Auch im Job werden wir manchmal lauter, als wir eigentlich wollten. Hinterher quält uns die Scham. Hilfreicher ist: Wut zu spüren, sie aber nicht ungebremst auszuagieren. Wie kann das gehen?

Das hilft sofort:

Du merkst, wie die Wut sich anschleicht. Vielleicht wird dir heiß oder du legst dir innerlich schon die fiesen Worte zurecht, die du gleich rausschmettern wirst. Sage dir innerlich Stopp. Verlasse am besten sofort die Situation. Verlasse den Raum. Atme tief ein und vor allem lange aus – das aktiviert den körpereigenen Ruhemodus. Manchen hilft es, wenn du dabei bis zehn zählst. Sobald du wieder klar denken kannst, wirst du erkennen, was konkret dich gerade so wütend gemacht hat. Vielleicht hat dein Partner dich verletzt, weil er sich um etwas, das dir wichtig ist, nicht gekümmert hat.

Wenn du für dich die Wurzel des Übels im Blick hast, kannst du mit deinem Gegenüber in der Regel ruhiger weitersprechen. Manchmal stellt sich sogar ein tiefes Gefühl der Verbundenheit ein, wenn wir uns über die Dinge austauschen, um die es wirklich geht, statt auf der Wutebene einfach rumzubrüllen oder zynisch zu werden

Das hilft auf lange Sicht:

Du wirst in bestimmten Situationen immer wieder wütend? Mache die kleine Übung "Der ungebetene Hausgast". Am besten funktioniert sie, wenn du gerade nicht in der Wutschleife feststeckst. Stelle zwei Stühle gegenüber im Zimmer auf. Auf einen Stuhl setzt du dich selbst, auf den anderen Stuhl das Gefühl, also in diesem Fall deine Wut. Stelle dir nun das Gefühl ganz plastisch vor. Wie würde die Wut aussehen, wenn sie ein reales Wesen wäre? Wäre sie ein Mensch oder eher ein Tier? Groß oder klein? Welche Geräusche macht sie? Lasse Bilder in deinem Kopf entstehen.

Wenn du deinen Hausgast nun vor Augen hast, frage: Was möchtest du mir eigentlich sagen? Warum überfällst du mich manchmal so plötzlich? Du wirst spüren, dass der Perspektivwechsel Antworten bereithält – und dass die Wut auch etwas Gutes hat. Vielleicht teilt dir deine Wut mit, dass sie deine Grenzen schützen möchte, dich vor Verletzungen bewahren will. Mit den Antworten fällt uns fast automatisch ein, wie wir mit den Situationen in Zukunft konstruktiver umgehen können. Diese Übung funktioniert auch mit anderen schwierigen Emotionen wie Angst oder Ärger.

Perspektivwechsel

Man könnte es auch so sehen

Wann hast du das letzte Mal an dir halten müssen, um einem Kollegen, einer Kollegin nicht ins Wort zu fallen? Vielleicht hat er oder sie in der Präsentation vor den Führungskräften auf jedes noch so kleine Problem im Projekt hingewiesen, statt vor allem die Erfolge Ihres Teams ins gute Licht zu stellen. Du findest das unmöglich.

Eine gute Strategie, um mit solchen Situationen weniger hart umzugehen, ist der Perspektivwechsel, in der Psychologie auch "Reframing" genannt.

Das hilft sofort:

Frage dich: Was könnte die gute Absicht hinter der Handlung sein? Wenn wir die erkennen, verfliegt häufig auch der Ärger. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Kollegin transparent und ehrlich sein möchte. Und nicht nur die Erfolge des Projektes im Blick hat, sondern eben auch die Schwierigkeiten. Vielleicht sogar, um die Expertise der Gruppe zu nutzen, um gemeinsam Lösungen für die bisher ungelösten Fragen zu finden. Dann wäre deine Offenheit sogar ein Zeichen von Selbstbewusstsein.

Wenn wir respektieren, dass die Menschen fast immer aus einem Motiv heraus handeln, das sie selbst als positiv bewerten, lösen wir uns aus der Verstrickung. Ziemlich sicher flaut unsere Aufregung ab. Wir können zumindest nachvollziehen, warum jemand vielleicht so oder so handelt.

Das hilft auf lange Sicht:

Übe den Perspektivwechsel spielerisch in ganz verschiedenen Situationen. Häufig haben wir ja das Gefühl, alle um uns herum sind irgendwie komisch oder handeln widersinnig. Der Perspektivwechsel bringt Ihnen viele Erkenntnisse darüber, was wirklich in den anderen vorgehen könnte. Sehr erhellend und entstressend. Außerdem können wir über diese vermuteten positiven Beweggründe plötzlich auch ins Gespräch mit unserem Gegenüber kommen. Du kannst einfach nachfragen. Zum Beispiel: "Kann es sein, dass du das so gemacht hast, weil du sehr ehrlich sein wolltest?" Die Chancen sind ziemlich groß, dass du interessante Antworten erhältst, die einen echten Austausch möglich machen.

Gute Fragen

Manchmal helfen uns auch gute Fragen dabei, einen sanften Weg aus schwierigen und konfliktreichen Situationen zu finden. Denn Fragen öffnen neue Denkmöglichkeiten. Sie verhindern, dass wir immer weiter auf unsere gewohnte Weise mit dem Kopf durch die Wand wollen – und stattdessen schauen, was sonst noch geht. Häufig sehen wir dann, dass fast immer ein Weg um die Wand herum führt. Und oft ist er gar nicht so viel länger.

Gute Frage 1: Wann war es besser?

Der erste Urlaubstag, und schon scheint alles aus dem Ruder zu laufen: Das eine Kind will lieber daddeln, anstatt die Stadt zu erkunden. Das andere will gar nicht erst aufstehen. Und das Wetter spielt auch nicht mit. Die Idee, gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen, scheint gescheitert. Häufig eskalieren solche Situationen, es gibt Streit und Tränen.

Frage dich genau jetzt: "Wann war es besser?" oder: "In welchen Situationen gelang uns das gute Zusammensein?" Vielleicht funktioniert gemeinsam zu essen eigentlich immer gut. Schon könnte man – statt sich im Frust einzurichten – eine Runde Waffeln backen. Und dabei besprechen, wer im Urlaub was erholsam findet und welche Kompromisse für alle machbar sind.

Die Frage "Wann war es besser?" funktioniert erstaunlich gut, denn sie lenkt den Fokus auf das, was gelingt. Sie hilft uns, uns auf stärkende Verhaltensweisen zu fokussieren, die sich bereits in anderen Situationen bewährt haben, statt uns weiter in unseren Unmut reinzusteigern, wenn etwas anders läuft als erwünscht.

Gute Frage 2: Was entlastet mich jetztsofort?

Wenn es stressig wird, neigen wir dazu, die Sache mit noch mehr Anstrengung erledigen zu wollen. Das Projekt soll schneller fertig werden als geplant? Okay. Wir planen im Kopf gleich die Überstunden ein. Leider steigt der Stresspegel durch diesen Aktionismus häufig noch weiter an. Und nicht selten bezahlen wir am Ende mit mieser Laune oder Rückenschmerzen.

Auf die sanfte Tour könnte es leichter gehen. Da antworten wir auf stressige Situationen mit einer Frage: Was würde mich jetzt, in dieser Minute, entlasten? Wenn es um das Projekt geht, könnte ein klarer Überblick über die Zeitschiene helfen, Prioritäten neu zu sortieren. Oder auch ein Gespräch mit der erfahrenen Kollegin.

Die Frage: "Was entlastet mich jetzt sofort?" bringt uns aus der Ohnmacht in die Handlungsfähigkeit. Denn eine kleine Entlastung fällt uns meist sofort ein. Und wenn es nur ist, dass wir einen Tee trinken oder das Fenster aufmachen. Das wiederum senkt den Stresspegel. Und wenn der Stress abflaut, können wir wieder klarer und kreativer denken. Dann finden wir viel leichter eine Alternative zum blinden, stressigen Aktionismus, der immer mit einer gewissen Härte gegen uns selbst verbunden ist.

Die sanfte Tour ist insofern die perfekte Stressprävention und Selbstfürsorge.

Zum Weiterlesen

Silke Weinig: "Mit schwierigen Menschen klarkommen: Wirksame Strategien gegen Choleriker, Dauernörgler und andere Nervensägen" (184 S., 19,99 Euro, Humboldt Verlag)

Marie Ehlers: "Selbstliebe in 50 Checklisten" (128 S., 14,99 Euro, Gräfe und Unzer Verlag)

Christian Peter Dogs, Nina Poelchau: "Gefühle sind keine Krankheit" (240 S., 12,99 Euro, Ullstein Verlag)

Carola Kleinschmidt studierte Diplombiologie, bevor sie Autorin und Coach für Stressprävention wurde (carolakleinschmidt.de). Mit der Übung, in der wir un-sere Gefühle nach ihrer Bot-schaft fragen, überrascht sie sich selbst auch immer wieder. Aktuelles Buch: "Das Intervall-Prinzip" (184 S., 18 Euro, Scorpio)

Dieser Text stammt aus der BRIGITTE. Holt sie euch als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.