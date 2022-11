Sexiest Man Alive 2022: Chris Evans

Der neue "Sexiest Man Alive" für das Jahr 2022 steht fest. Chris Evans heimst den Titel des "People"-Magazins ein und versichert: "Meine Mutter wird so glücklich sein", sagt er. "Sie ist stolz auf alles, was ich mache, aber das ist etwas, womit sie wirklich prahlen kann". Und damit liegt der Marvel-Star goldrichtig. Seine Mutter wird von dem Magazin so zitiert: "Ich bin überhaupt nicht überrascht".

