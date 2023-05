Wer im Leben wirklich erfolgreich ist, behandelt seine Mitmenschen meist auf eine besondere Weise – diese Gepflogenheiten sind für erfolgreiche Personen in der Regel höchst unüblich.

Egal wie wir Erfolg definieren, wie erfolgreich wir im Leben sind, hängt meistens zumindest teilweise damit zusammen, wie wir mit anderen Menschen interagieren. Und zwar in mehrfacher Hinsicht: Einerseits wird uns eine hohe soziale Kompetenz dazu verhelfen, unsere persönlichen Ziele zu erreichen. Andererseits werden wir Menschen anders behandeln, wenn wir ein erfolgreiches Leben führen – als wenn wir uns in einer Ausgangslage befinden, in der wir gerade einmal ganz am Anfang stehen und einen anstrengenden Weg vor uns haben.

In jedem Fall zeigt sich im zwischenmenschlichen Miteinander oftmals sehr deutlich, ob eine Person wahrhaft erfolgreich ist oder lediglich erfolgreich zu sein scheint. Folgende Verhaltensweisen sind typisch für die letztgenannte Gruppe – doch bei wirklich erfolgreichen Menschen beobachten wir sie üblicherweise nicht.

6 Dinge, die erfolgreiche Menschen im sozialen Miteinander nicht tun

1. Überkompensieren und vorgeben, perfekt zu sein.

Einige Menschen verspüren ein starkes Bedürfnis, bei anderen einen sehr positiven Eindruck zu hinterlassen. Sie wollen, dass alle Welt weiß, wie intelligent sie sind, wie viel sie leisten, wie erfolgreich sie sind. Wahrhaft erfolgreiche Menschen haben dieses Bedürfnis in der Regel nicht beziehungsweise allenfalls in einer weitaus schwächeren Ausprägung. Sie wissen, dass es genügt, was sie können, tun und sind, da es sich in ihrem Leben schon mehrfach als genug erwiesen hat.

2. Andere kleinmachen.

Andere Menschen vorzuführen und klein zu machen, ist für einige Personen eine mehr oder weniger bewusste Methode, sich selbst besser darzustellen beziehungsweise größer und beeindruckender zu wirken. Wer jedoch in seinem Leben echten Erfolg erfährt oder erfahren hat, ist auf so etwas – mehr oder weniger bewusst – nicht angewiesen. Erfolgreichen Menschen fällt es in der Regel relativ leicht, anderen Komplimente zu machen, sie zu loben und ihre Stärken und Erfolge ausdrücklich zu bemerken. Sie hören ihren Mitmenschen zu, gehen auf ihre Ideen ein und wertschätzen ihre Perspektive.

3. Sehr schnell, sehr viel verlangen.

Geht es darum, die eigenen Ziele zu erreichen, verlassen sich erfolgreiche Menschen in erster Linie auf sich selbst und ihre Fähigkeiten. Sie nehmen Hilfe an und bitten um Unterstützung, wenn sie welche brauchen, doch sie erwarten grundsätzlich keine Sonderbehandlung oder außerordentliches Engagement ihnen zugute. In ähnlicher Weise verfahren sie mit ihren Mitmenschen: Sie drängen niemandem ihren Rat auf, sondern vertrauen darauf, dass andere auf sie zukommen, wenn sie daran interessiert sind. Und dann geben sie ihn und helfen, soweit sie können.

4. Sich verbiegen, um hineinzupassen.

Einige Menschen, die um jeden Preis erfolgreich sein möchten, geben bereitwillig ihre Werte, Ideale oder Teile ihrer Identität auf, um in den Kreis vorzudringen, von dem sie denken, dass er ihnen zum Erfolg verhilft. Wer hingegen wahrhaft erfolgreich ist oder sein möchte, tut das üblicherweise nicht. Wahrhaft erfolgreiche Menschen wissen oder spüren, dass ihr Erfolg vorwiegend an ihnen selbst liegt und nicht daran, wie geschmeidig sie in irgendwelche Kreise hineinpassen. Ebenso haben sie verinnerlicht, dass die wirklich wichtigen Personen in ihrem Leben sie respektieren und akzeptieren werden, wie sie sind – und jene, die das nicht tun, ihrer Mühe nicht wert sind.

5. Falsche Bescheidenheit vortäuschen.

Manche Menschen spielen ihre Stärken und Erfolge herunter, um damit andere zu Lob und Zuspruch zu motivieren. Andere tun es, weil sie mit Erfolg schwer umgehen können und er ihnen in irgendeiner Weise unangenehm ist. Erfolgreiche Menschen dagegen feiern ihre Erfolge. Sie erkennen sie als solche, da sie sich ihrer persönlichen Ziele und Ansprüche bewusst sind, und sie freuen sich darüber und schätzen sie, da sie Erfolg nicht als Selbstverständlichkeit betrachten oder als etwas, das ihnen zusteht. Dabei ist es erfolgreichen Menschen in der Regel weitestgehend egal, ob andere sie für erfolgreich halten oder nicht – sie setzen sich ihre Ziele allein für sich selbst und nicht, um andere zu beeindrucken.

6. Respektloses Verhalten akzeptieren.

Erfolgreiche Menschen haben typischerweise ein starkes Selbstwertgefühl – und pflegen dieses. Dazu gehört unter anderem darauf zu bestehen, dass ihre Mitmenschen sie so behandeln, wie sie es verdienen und wie sie mit ihnen umgehen. Ungerechtigkeit oder falsche Anschuldigungen ihnen gegenüber lassen erfolgreiche Menschen in der Regel nicht auf sich beruhen, sondern verlangen in den meisten Fällen Aufklärung und Entschuldigung.

Verwendete Quellen: hackspirit.com, psychologytoday.com