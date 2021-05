80 Lieblings-Zitate

Wer bist du und wo willst du noch hin? Sprüche zum Nachdenken erinnern dich daran, was wirklich wichtig ist. Wir stellen die schönsten 80 Zitate vor.

Es gibt diese stillen Momente, in denen wir ganz bei uns selbst sind und alles hinterfragen. Was bedeutet Glück? Was erwarte ich eigentlich in einer Beziehung? Diese Fragen gehen uns dann im Kopf herum. Wenn du dich in einer solchen Stimmung befindest, bist du hier genau richtig. Wir haben 80 Sprüche zum Nachdenken und Philosophieren gesammelt, die dir neue Anregungen bringen können. Also: Schnapp dir einen Tee, lehn dich zurück und lass dich inspirieren!

Sprüche zum Nachdenken: Glücklich sein

"Wer glücklich ist, wird andere glücklich machen."

"Glück ist das Einzige, was wir geben können, ohne es selbst zu haben." (Carmen Sylva, Schriftstellerin)

"Das größte Glück steckt in den kleinsten Dingen des Lebens."

"Es gibt keinen Weg zum Glück sein. Glücklich sein ist der Weg!" (Buddha, Philosoph)

"Mut steht am Anfang des Handelns. Glück am Ende." (Demokrit, Philosoph)

"Nur wer an Wunder glaubt, wird Wunder erleben." (Erich Kästner, Autor)

"Glück ist die Summe schöner Momente."

"Wir sind nicht auf der Welt, um perfekt zu sein. Wir sind hier, um glücklich zu sein!"

"In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks." (Heinrich Heine, Schriftsteller)

"Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht der inneren Einstellung." (Erich Fromm, Psychoanalytiker)

"Wunder beginnen immer dann, wenn wir unseren Träumen mehr Energie geben als unseren Ängsten."

"Man weiß selten, was Glück ist, aber man weiß meistens was Glück war." (Françoise Sagan, Schriftstellerin)

"Glücklich ist, wer daran glaubt, dass es im Leben nie zu spät ist, um neu zu beginnen."

Sprüche zum Nachdenken: Beziehungen und Freundschaften

"Jeder sieht, was du scheinst. Nur wenige fühlen, wie du bist." (Niccolo Machiavelli, Philosoph)

"Nicht alles verdient deine Reaktion."

"Sprich, was du fühlst. Lebe, was du bist."

"Wenn gute Menschen anfangen, an sich zu zweifeln, haben schlechte Menschen gute Arbeit geleistet."

"Der Schwache kann nicht Verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken." (Mahatma Gandhi, Pazifist)

"Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll."

"Jemanden zu verlieren, kann dir helfen, dich selbst zu finden."

"Das große Glück in der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden." (Julie de Lespinasse, Schriftstellerin)

"Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont." (Konrad Adenauer, ehemaliger Bundeskanzler)

"Es ist nichts falsch mit dir. Sie waren einfach falsch für dich."

"Manchmal braucht der Kopf Zeit, um zu akzeptieren, was das Herz längst weiß."

Sprüche zum Nachdenken: Ängste und Zweifel

"Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast."

"Es ist nie zu spät, um das zu sein, was du sein könntest." (George Eliot, Schriftstellerin)

"Alles was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst."

"Handle, als ob das, was du tust, einen Unterschied macht. Denn das tut es." (William James, Psychologe und Philosoph)

"Nicht alles, was du verlierst, ist ein Verlust."

"Ein Wunsch ändert nichts. Eine Entscheidung ändert alles."

"Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind winzige Dinge im Vergleich zu dem, was in uns liegt" (Ralph Waldo Emerson, Philosoph)

"Zweifel zerstören mehr Ideen, als alle Fehler!"

"Zu viele Menschen bewerten zu stark, was sie nicht sind, und zu wenig, was sie sind." (Malcolm S. Forbes, amerikanischer Verleger)

"Angst beginnt im Kopf. Mut auch!"

"Du bekommst im Leben, wozu du den Mut hast, zu fragen." (Oprah Winfrey, Moderatorin)

"Trau dich, sei mutig! Kein Übel ist so schlimm, wie die Angst davor."

Sprüche zum Nachdenken: Selbstwert und Selbstfürsorge

"Die Belohnung für Anpassung ist, dass jeder dich mag, außer du dich selbst." (Rita Mae Brown, Schriftstellerin)

"Sei eine erstklassige Ausgabe deiner selbst, keine zweitklassige von jemand anderem." (Judy Garland, Schauspielerin)

"Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du entscheidest, du selbst zu sein." (Coco Chanel, Designerin)

"Sei zuerst für dich selbst genug. Der Rest der Welt kann warten."

"Die Liebe wird dich finden, sobald du gelernt hast, dich selbst zu lieben."

"Stress entsteht, wenn man anfängt, es anderen recht zu machen."

"Lass dich nicht gehen, geh selbst!" (Magda Bentrup, Autorin)

"Man muss dem Körper Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen." (Winston Churchill, britischer Premierminister)

"Niemand kann dich dazu bringen, dich ohne deine Zustimmung, minderwertig zu fühlen." (Eleanor Roosevelt, Aktivistin)

"Wenn es dich deinen inneren Frieden kostet, dann ist es zu teuer."

"Man kann nicht in einer Umgebung heilen, die einen unglücklich gemacht hat."

"Wenn man sich selbst zu einem niedrigen Preis verkauft, wird niemand anderes diesen Preis erhöhen."

"Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze." (Oscar Wilde, Autor)

Sprüche zum Nachdenken: Geld und Beruf

"Dinge haben immer nur den Wert, den du ihnen verleihst."

"Mit Geld kann man seine Lage verbessern, aber nicht seinen Charakter." (Fred Ammon, Autor)

"Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegengehen." (Aristoteles Onassis, Reeder)

"Karriere ist etwas Herrliches. Aber man kann sich in einer kalten Nacht nicht an ihr wärmen." (Marilyn Monroe, Schauspieler)

"Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Verdacht, dass er für Geld alles zu tun bereit ist." (Benjamin Franklin)

"Du bist erst reich, wenn du etwas hast, was man mit Geld nicht kaufen kann."

"Die Zeit ist kein Geld. Aber dem einen nimmt das Geld die Zeit und dem anderen die Zeit das Geld. (Ron Kritzfeld, Chemiker)

"Nur Menschen die keine Ziele haben, fällt das Arbeiten schwer."

"Erfolg hat drei Buchstaben: Tun." (Johann Wolfgang von Goethe, Dichter)

Sprüche zum Nachdenken: Probleme und Krisen

"Probleme sind keine Stopp-Schilder, sondern Wegweiser."

"Die schwerste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, um innere Stärke zu entwickeln." (Dalai Lama, Buddhist)

"Alles ist schwer, bevor es leicht wird."

"Stärke bedeutet auch zu wissen, dass man nicht immer stark sein kann."

"Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen."

"Alles im Leben hat einen Sinn. Manchmal braucht es aber Abstand, um ihn zu erkennen."

"Das Leben wird nicht leichter, du wirst nur stärker!"

"Es ist besser ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen." (Konfuzius, Philosoph)

"Die Stille stellt keine Fragen, aber sie kann uns auf alles eine Antwort geben."

"Das Leben testet uns nicht, um unsere Schwäche zu offenbaren, sondern um unsere Stärke aufzuwecken."

"In der Krise beweist sich der Charakter." (Helmut Schmidt, ehemaliger Bundeskanzler)

Sprüche zum Nachdenken: Weiterentwicklung und Wachsen

"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war." (Henry Ford, Erfinder)

"Willst du einen Traum verwirklichen, dann erwache!"

"Ein Schiff ist im Hafen sicher. Aber dafür ist es nicht gemacht."

"Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden." (Sokrates, Philosoph)

"Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung." (Albert Einstein, Physiker)

"Mit der Zeit wird die Zeit immer wichtiger."

"Wenn du etwas wagst, wächst dein Mut. Aber wen du zögerst, wächst deine Angst."

"Kleine Dinge sind verantwortlich für große Veränderungen." (Paulo Coelho, Autor)

"Wer lange nachdenkt, beginnt nicht, und wer nicht beginnt, gewinnt nicht." (Robin Williams, Schauspieler)

"Du wirst morgen sein, was du heute denkst." (Buddha, Philosoph)

