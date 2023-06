Schon wieder zu spät! Warum schaffen manche Menschen es einfach nicht, pünktlich zu sein? Laut Expert:innen kann das verschiedene psychologische Gründe haben.

Es gibt viele Möglichkeiten, Menschen in zwei Gruppen einzuteilen: Hunde- und Katzenmenschen, Sommer- oder Winterfans – oder pünktliche und unpünktliche Personen. Die letzte Unterscheidung ist vielleicht die dramatischste für zwischenmenschliche Beziehungen. Denn kommt eine Person ständig zu spät, kann das unser Miteinander ganz schön belasten. Besonders wenn Menschen, die eigentlich immer zu spät kommen, auf Menschen treffen, die großen Wert auf Pünktlichkeit legen und nicht nachvollziehen können, wieso jemand nicht einfach rechtzeitig da sein kann.

Woran liegt es, dass manche Menschen ständig unpünktlich sind? Psycholog:innen erkennen bei den permanenten Zu-spät-Kommer:innen verschiedene psychologische Ursachen. Das können die Gründe sein, wenn du es einfach nicht schaffst, pünktlich zu sein.

Darum kommst du wirklich ständig zu spät

1. Prokrastination

Menschen, die oft zu spät kommen, schieben meist auch gerne lästige Aufgaben vor sich her. Sie erledigen alles auf den letzten Drücker, aber anstatt die Zeit, in der sie prokrastinieren, wenigstens zu genießen, fühlen sie sich unter Druck und leiden unter großen Ängsten. Aber sie schaffen es trotzdem nicht, rechtzeitig mit einer Aufgabe anzufangen und/ oder pünktlich das Haus zu verlassen.

2. Schlechtes Zeitmanagement

Unpünktliche Menschen glauben meistens, dass sie viel mehr Zeit haben, als ihnen tatsächlich zur Verfügung steht. Sie verschätzen sich permanent: "Für den Weg brauche ich ja nur 15 Minuten", wobei sie vollkommen vergessen, dass sie noch mindestens fünf Minuten für die Parkplatzsuche einplanen müssen und dass gerade der Feierabendverkehr die Straßen verstopft. Das ist keine böse Absicht, sie schaffen es nur einfach nicht, richtig einzuschätzen, wie lange sie wirklich für einen Weg oder eine Aufgabe brauchen.

3. Teil der Persönlichkeit

Es gibt auch Personen, die Unpünktlichkeit einfach als Teil ihres Charakters ansehen. Sie gehen fest davon aus, dass andere es charmant finden, wenn sie ständig zu spät kommen. "Ich bin eben so", lautet ihre Devise. Wie respektlos ihre Mitmenschen es finden, wenn sie immer wieder auf sie warten müssen, das können sie nicht verstehen. Im Gegenteil: Pünktlichkeit finden diese Menschen fast ein wenig provinziell, zu spät zu kommen ist in ihren Augen viel cooler.

4. Schlechtes Arbeitsgedächtnis

Eine weitere Ursache für ständiges Zu-spät-Kommen liegt in unserem Gehirn. Denn Menschen, die es einfach nicht schaffen, sich rechtzeitig auf den Weg zu machen, haben häufig Probleme mit ihrem Arbeitsgedächtnis. Dieser Teil unseres Gedächtnisses speichert kurzfristig Informationen, auf die wir schnell Zugriff benötigen. Unpünktliche Menschen haben häufig zu viele unwichtige Infos gespeichert, sodass sie nicht mehr genug Platz für die wichtigen haben – etwa, wann sie losmüssen, wie lange sie für etwas brauchen und so weiter.

Um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten, kannst du beispielsweise Routinen entwickeln und diese pflegen. Wenn du jeden Tag die gleichen Dinge tust und um die gleiche Uhrzeit losgehst, brauchst du dir nicht immer wieder aufs Neue Gedanken darüber zu machen, wie du deinen Morgen gestaltest.

5. ADHS

Unpünktlichkeit ist ein typisches Symptom von Aufmerksamkeitsdefizitstörungen. Menschen mit ADHS haben häufig Schwierigkeiten, ihre Zeit und ihre Aufgaben sinnvoll zu managen. Sie verlieren sich in unwichtigen Dingen, können etwas nicht finden oder können generell schwer einschätzen, wie viel Zeit sie für einen Weg oder eine Aufgabe brauchen. Falls du das Gefühl hast, du könntest an ADHS oder einer vergleichbaren Störung leiden, sprich am besten mit einem:einer Ärzt:in und lass dich beraten, was du am besten tun kannst, um damit gut umzugehen.

Verwendete Quellen: psychcentral.com, gedankenwelt.de, bbc.com