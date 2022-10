von Rike Andresen Expert:innen haben herausgefunden, wer auf Dauer zu wenig schläft, kommt bei seinem Umfeld schlechter an. Im Video erklären wir dir, warum das so ist.

Jeder kennt es – wenn es auf der Arbeit mal wieder stressig ist und die To-Do-Liste einfach nicht abreißen will, kommt unser geliebter Schlaf manchmal einfach zu kurz. Laut Expert:innen wirkt sich das auf unser Umfeld negativ aus.

Laut Studie: Darum sind wir unbeliebter, wenn wir weniger schlafen

Wenn wir zu wenig schlafen, hat das auf Dauer nicht nur gesundheitliche Probleme – es wirkt sich auch darauf aus, wie unser Umfeld uns wahrnimmt. Wieso das so ist und was die Forscher:innen noch herausgefunden haben, verraten wir dir in unserem Video.

