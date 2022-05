Suchbild Was du zuerst siehst, offenbart deine größte Liebesschwäche

von Marie Mühlenberg Wirf einen Blick auf dieses Suchbild und finde heraus, was dich in der Liebe am meisten reizt.

Was uns in der Liebe und in Beziehungen wirklich wichtig ist, finden wir oft erst mit den Jahren und nach einigen oft schmerzhaften Erfahrungen heraus. Doch was sich unser Unterbewusstsein von einer Partnerschaft erhofft, kann uns auch dieses psychologische Suchbild offenbaren:

© Pinterest / Pinterest

Was springt dir auf diesem Bild als Erstes ins Auge? Die maskierte Frau? Das Pärchen am Rand? Oder etwas ganz anderes? Was deine Antwort über dich und deine Vorlieben in Liebesdingen verrät, erfährst du im Video.

