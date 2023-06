von Emely Mielke Wir alle haben es von Zeit zu Zeit mit merkwürdigen "Zufällen" zu tun. Manche sehen sie als Zeichen des Universums, andere nehmen sie oft gar nicht wahr. Tatsächlich haben sie einen Einfluss auf dein Wohlbefinden.

Vielleicht hast du solche Momente schon einmal erlebt: Du denkst an eine bestimmte Person und genau in diesem Moment ruft sie dich an oder du schaust immer zur gleichen Zeit auf die Uhr, vielleicht sogar auf eine sogenannte Zwillingszahl, wie zum Beispiel 11:11 Uhr. Was für die einen ein unbedeutender Zufall ist, ist für die anderen ein klares Zeichen des Universums. In der Fachsprache werden solche Koinzidenzen auch als Sychronizitäten bezeichnet.

Was versteht man unter Sychronizitäten?

Der Begriff wurde von dem Schweizer Psychologen Carl Gustav Junge geprägt und bezeichnet das Phänomen, dass zwei oder mehr Ereignisse zwar nicht kausal miteinander verbunden sind, aber dennoch eine subjektive Bedeutung oder einen tieferen Sinn für eine Person haben können. Diese Zusammenhänge werden oft auch als "bedeutsame Koinzidenzen" oder "bedeutsame Zufälle" bezeichnet.

Manche Menschen erleben Synchronizitäten häufiger als andere, und manche sind fest davon überzeugt, dass sie in diesen Koinzidenzen bestimmte Zeichen des Universums empfangen.

Diesen positiven Einfluss können Synchronizitäten auf dein Wohlbefinden haben

Obwohl es keine wissenschaftlichen Beweise für den Ursprung dieses Phänomens gibt, haben Wissenschaftler:innen nun einen positiven Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von Synchronizitäten und einem gesteigerten Wohlbefinden festgestellt. Folgende positive Effekte können durch die Auseinandersetzung mit solchen bedeutsamen Zufällen entstehen:

1. Gefühl der Verbundenheit

Ein Grund für die Steigerung des Wohlbefindens ist das Gefühl der Verbundenheit und der Kontinuität im Leben, das durch dieses Phänomen ausgelöst werden kann. Die Wahrnehmung dieser scheinbar kleinen Momente kann dazu führen, dass wir uns weniger isoliert und mehr als Teil eines größeren Ganzen fühlen.

2. Sinn und Bedeutung des Lebens

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit von den hektischen Alltagsdingen unseres Lebens auf solche Synchronizitäten lenken, kann dies ein Gefühl der Bestätigung unseres Lebens auslösen und vielleicht sogar Inspiration für unseren weiteren Lebensweg, für Handlungen oder bestimmte Projekte, die ohnehin Teil unserer Gedankenwelt sind, geben. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Ereignissen kann ein Gefühl von Lebendigkeit und Erfüllung entstehen.

3. Persönliches Wachstum und Entwicklung

Mit der Bedeutung und der Frage nach dem Sinn des Lebens gehen auch persönliche Wachstums- und Entwicklungsmomente einher. Wenn wir diesen vermeintlichen Wundermomenten unsere Aufmerksamkeit schenken, können wir uns in verschiedenen Vorhaben bestätigt fühlen. Dieses erweiterte Bewusstsein kann zu einem Gefühl des "Über-sich-hinaus-Wachsens" führen und somit das Wohlbefinden steigern.

Wenn du also das nächste Mal mit einem merkwürdigen "Zufall" konfrontiert wirst, lohnt es sich vielleicht, einen Moment innezuhalten und eine tiefere Bedeutung des Momentes zu hinterfragen.

Das richtige Bewusstsein entwickeln

Trotz der positiven Einflüsse auf die Wirkung von Synchronizitäten ist zu beachten, dass nicht jeder Mensch gleich empfänglich für diese "Zeichen" ist. Ein gewisses Maß an Offenheit und Achtsamkeit ist notwendig, um diese bedeutungsvollen Zufälle zu erkennen und für sich zu nutzen.

In einer Welt, die oft von Hektik und Fragmentierung geprägt ist, können Synchronizitäten eine Quelle der Inspiration und des Trostes sein. Indem wir uns für diese bedeutungsvollen Zufälle öffnen, können wir unser Wohlbefinden steigern und ein tieferes Verständnis für uns selbst und unsere Umwelt gewinnen.

