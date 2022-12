Ein Jahreswechsel ohne Party oder zumindest nettes Beisammensein kann eine echte Challenge sein – vier BRIGITTE-Redakteurinnen, vier Meinungen.

Tatjana Blobel, Redaktionsleitung BRIGITTE WOMAN

© Brigitte

"Silvester ist mir heilig"

Ich feiere am allerliebsten allein. Am letzten Tag des Jahres ist mir einfach nicht nach aufgesetzter Fröhlichkeit. Früher fanden meine Freund:innen das seltsam, inzwischen haben sich alle daran gewöhnt. Ich liebe dieses Innehalten. Das macht den Blick klarer für das, was kommt, was ich verändern möchte. Ich mache es mir gemütlich und lasse bei einer guten Flasche Wein die Ereignisse des Jahres Revue passieren. Später lege ich alte Hits auf und gröle laut mit.

Sina Riebe, Lifestyle-Redakteurin brigitte.de

© Brigitte

"Ich habe so meine Rituale"

Ich habe noch nie verstanden, warum um den Jahreswechsel so ein Aufhebens gemacht wird. Wenn es dunkel wird, setze ich mich auf den Balkon und verbrenne in einer Schale kleine Schnipsel Papier, auf die ich gute Wünsche für mich und meine Lieben geschrieben habe. Danach schaue ich einen Film und gehe vor dem Getöse ins Bett. Ich könnte zu Freund:innen oder meiner Familie und mit ihnen feiern, aber ich muss es nicht.

Daniela Stohn, Redaktionsleiterin BRIGITTE BE GREEN

© Brigitte

"Ich habe noch nie alleine gefeiert"

Schon der Gedanke daran lässt mich erschaudern. Fühlt sich irgendwie an, als hätte ich niemanden. In diesem Jahr bin ich allerdings zum ersten Mal ziemlich lost: Meine Teenager-Kids feiern mit ihren Kumpels, mein Freund hat seine (noch kleinen) Kinder bei sich, und von meinen Freundinnen hat noch keine gefragt. Je näher Silvester rückt, umso panischer werde ich. Fest steht nur: Allein bleibe ich nicht. Im Notfall kaufe ich mir ein Ticket für ein Silvester-Yoga-Special.

Laura von Troschke, Lifestyle-Redakteurin brigitte.de

"Sich wegknallen? Nö! "

© Brigitte

Lieber investiere ich Energie in mich als in ein teures Paillettenkleid, Raclette und Deko. Ich will weder unnötigen Böller-Lärm noch Müll verursachen. Nö, ich sehne mich nach "Dinner for One" und Berlinern auf der Couch. Zudem frage ich mich, was war und was wird? Welche Erinnerungen nehme ich mit, welche lasse ich zurück? Ich horche, was auf mich zukommt, freue mich auf Reiseziele, Herausforderungen und Begegnungen – und am 1. Januar bin ich fit!

