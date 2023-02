von Susanne Schumann Du siehst ständig auffällige Zahlen auf der Uhr? Vielleicht verbirgt sich dahinter eine Botschaft! Hier findest du jede Uhrzeiten-Bedeutung, die es gibt.

Uhrzeiten-Bedeutung: Was hat es damit auf sich?

Manchmal schauen wir auf die Uhr (oder das Handy, den Digital-Receiver, Radiowecker, die Mikrowelle ...) und sie zeigt eine auffällige Zahl: 13:13, 08:08 oder auch 21:12. Einerseits bedeutet das dann offensichtlich, dass es gerade Mittag, Morgen oder Abend ist. Andererseits sollen sich in solchen Uhrzeiten aber auch Botschaftenverstecken, die uns Engel, gute Geister oder sonstige übersinnliche und allwissende Kräfte senden möchten. Wir wissen jetzt zwar nicht hundertprozentig, ob das wirklich stimmt – aber wenn ja, wäre es schon irgendwie doof, sie nicht zu verstehen ...

Uhrzeiten-Bedeutung: Zwillingszahlen und Spiegelzahlen

Wie oft man zu einer besonderen Zeit auf die Uhr schauen muss, damit man eine Botschaft dahinter vermuten darf, ist abhängig von der subjektiven Wahrnehmung: Wenn es einem auffällt und sich komisch anfühlt, steckt vermutlich etwas dahinter!

Typischerweise schreibt man zwei verschiedenen Uhrzeiten-Typen eine Bedeutung zu:

Zwillingszahlen (Schnapszahlen): Stunden- und Minutenzahl sind identisch

(Schnapszahlen): Stunden- und Minutenzahl sind identisch Spiegelzahlen: Gespiegelte Stundenzahl entspricht Minutenzahl

Darüber hinaus machen manche Menschen die Erfahrung, dass sie immer wieder ihr Geburtsdatum auf der Uhr sehen – also z. B. 14:12, wenn sie am 14. Dezember geboren wurden. Außerdem gibt es natürlich auch noch die Drillingszahlen bzw. Engelszahlen: 01:11, 02:22 usw.. Was sich hinter den jeweiligen Zeitanzeigen verbirgt, verraten wir dir jetzt.

Uhrzeiten-Bedeutung: Die Botschaften der Zwillingszahlen

Die Zwillingszahlen von Mitternacht bis morgens

00:00 – Glückwunsch! Jemand hält dich für unersetzlich und sieht in dir etwas ganz Besonderes.

– Glückwunsch! Jemand hält dich für unersetzlich und sieht in dir etwas ganz Besonderes. 01:01 – Hast du vielleicht ein Herz gebrochen? Jemand versucht offenbar, dich zu vergessen.

– Hast du vielleicht ein Herz gebrochen? Jemand versucht offenbar, dich zu vergessen. 02:02 – Die Person, an die du gleich denkst, liebt dich nicht so, wie du sie.

– Die Person, an die du gleich denkst, liebt dich nicht so, wie du sie. 03:03 – Der Mensch, an den du gleich denkst, denkt an jemand anderen als an dich.

– Der Mensch, an den du gleich denkst, denkt an jemand anderen als an dich. 04:04 – Achtung, Konkurrenz! Jemand versucht, dich auszustechen.

– Achtung, Konkurrenz! Jemand versucht, dich auszustechen. 05:05 – Oh oh! Du gehst anscheinend jemandem auf die Nerven.

Die Zwillingszahlen am Vormittag

06:06 – Uh lala! Jemand wäre gerne mit dir zusammen.

– Uh lala! Jemand wäre gerne mit dir zusammen. 07:07 – Volltreffer! Dein Schatz liebt dich über alles.

– Volltreffer! Dein Schatz liebt dich über alles. 08:08 – Hmm. Eventuell steht dir bald eine Trennung bevor.

– Hmm. Eventuell steht dir bald eine Trennung bevor. 09:09 – Die Person, an die du gleich denkst, hat sich in dich verliebt.

– Die Person, an die du gleich denkst, hat sich in dich verliebt. 10:10 – Könnte kompliziert werden oder einfach schön: Der Mensch, an den du gerade denkst, liebt dich.

– Könnte kompliziert werden oder einfach schön: Der Mensch, an den du gerade denkst, liebt dich. 11:11 – Vorsicht geboten! Jemand beobachtet dich – vielleicht aber auch (nur) ein:e heimliche:r Bewunder:in?!

Die Zwillingszahlen am Nachmittag

12:12 – Lust auf körperliche Nähe und ggfs. Sex? Hoffentlich, denn genau das kommt auf dich zu.

– Lust auf körperliche Nähe und ggfs. Sex? Hoffentlich, denn genau das kommt auf dich zu. 13:13 – Ein:e Freund:in oder Bekannte:r möchte gerne mehr von dir.

– Ein:e Freund:in oder Bekannte:r möchte gerne mehr von dir. 14:14 – Glück gehabt! Du und dein Schatz liegt genau auf einer Welle.

– Glück gehabt! Du und dein Schatz liegt genau auf einer Welle. 15:15 – Hui, da ist offenbar jemand ganz schön verrückt nach dir.

– Hui, da ist offenbar jemand ganz schön verrückt nach dir. 16:16 – Überzeugungskraft gefragt! Dein:e Partner:in zweifelt gerade ein wenig an dir.

– Überzeugungskraft gefragt! Dein:e Partner:in zweifelt gerade ein wenig an dir. 17:17 – Jemand kriegt dich einfach nicht aus dem Kopf.

Die Zwillingszahlen am Abend

18:18 – Gerade jemanden am Daten? Daraus wird wahrscheinlich mehr!

– Gerade jemanden am Daten? Daraus wird wahrscheinlich mehr! 19:19 – Jemand findet dich extrem attraktiv.

– Jemand findet dich extrem attraktiv. 20:20 – Erwarte am besten nichts – denn du wirst sowieso überrascht ...

– Erwarte am besten nichts – denn du wirst sowieso überrascht ... 21:21 – Jemand mischt sich ungefragt in dein Leben ein.

– Jemand mischt sich ungefragt in dein Leben ein. 22:22 – Wie schön! Ein Wunsch von dir wird bald in Erfüllung gehen.

– Wie schön! Ein Wunsch von dir wird bald in Erfüllung gehen. 23:23 – Kopf hoch! Du hast dein Glück selbst in der Hand.

Uhrzeiten-Bedeutung: Die Botschaften der Spiegelzahlen

Spiegelzahlen von Mitternacht bis Mittag

01:10 – Du bist voller Liebe und positiver Energie.

– Du bist voller Liebe und positiver Energie. 02:20 – Du bekommst bald eine gute Nachricht.

– Du bekommst bald eine gute Nachricht. 03:30 – Jemand hätte gerne Sex mit dir.

– Jemand hätte gerne Sex mit dir. 04:40 – Ob bewusst oder unbewusst: Du hast jemanden verraten.

– Ob bewusst oder unbewusst: Du hast jemanden verraten. 05:50 – Dir steht eine Überraschung bevor.

– Dir steht eine Überraschung bevor. 10:01 – Der Mensch, den du am meisten liebst, denkt jetzt gerade an jemand anderen.

– Der Mensch, den du am meisten liebst, denkt jetzt gerade an jemand anderen. 12:21 – Jemand lästert über dich oder verbreitet fiese Gerüchte.

Spiegelzahlen von Nachmittag bis in die Nacht

13:31 – Du hast demnächst ziemlich viel Pech.

– Du hast demnächst ziemlich viel Pech. 14:41 – Du findest bald etwas (oder jemanden) wieder, das (oder den) du sehr vermisst.

– Du findest bald etwas (oder jemanden) wieder, das (oder den) du sehr vermisst. 15:51 – Jemand hofft, dass du dich in ihn:sie verliebst.

– Jemand hofft, dass du dich in ihn:sie verliebst. 20:02 – Jemand vermisst dich oder wünscht sich mehr von dir.

– Jemand vermisst dich oder wünscht sich mehr von dir. 21:12 – Du hast einen Schutzengel.

– Du hast einen Schutzengel. 23:32 – Fies! Jemand macht sich über dich lustig.

Uhrzeiten-Bedeutung: Die Botschaften der Drillingszahlen

01:11 – Zeit für einen Neuanfang?! Dein Unterbewusstsein kennt bereits die Antwort ...

– Zeit für einen Neuanfang?! Dein Unterbewusstsein kennt bereits die Antwort ... 02:22 – Du bist auf einem guten Weg! Bleib dir treu und vertrau auf dein Gefühl.

– Du bist auf einem guten Weg! Bleib dir treu und vertrau auf dein Gefühl. 03:33 – Du hast gerade sehr viel Kraft, Lebenslust und Energie. Vielleicht eine gute Gelegenheit, eine wichtige Entscheidung zu treffen ...?!

– Du hast gerade sehr viel Kraft, Lebenslust und Energie. Vielleicht eine gute Gelegenheit, eine wichtige Entscheidung zu treffen ...?! 04:44 – Ob du willst oder nicht: Du musst dich (bald) entscheiden! Denn zweigleisig führt auf Dauer nirgendwo hin.

– Ob du willst oder nicht: Du musst dich (bald) entscheiden! Denn zweigleisig führt auf Dauer nirgendwo hin. 05:55 – Volle Kraft voraus! Du hast momentan quasi jegliche kosmische Energie auf deiner Seite. Dadurch könnte sich dein Leben demnächst zwar spürbar verändern – doch Fortschritt ist schließlich immer etwas Positives.

Nicht alle Menschen können ihren Geburtstag auf einer Uhr angezeigt bekommen – wer nach dem 23. eines Monats geboren wurde, ist offensichtlich von vornherein raus, sorry! Für die anderen gilt: Immer wieder den Geburtstag auf der Uhr zu sehen, ist meistens eine versteckte Erinnerung, öfter an sich selbst zu denken und auf sich Acht zu geben. Nur wer die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt und erfüllt, kann auch für andere da sein. (Um das zu wissen, sollte man zwar nicht auf die Uhr schauen müssen, aber naja ...)

Übrigens gilt für die Geburtstagszahl genau wie für alle anderen besonderen Uhrzeiten: Wecker stellen gilt nicht! 😜