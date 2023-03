Ringe können viel mehr als ein modisches Accessoire sein. An welchem Finger sie stecken, kann ein zusätzliches Statement des Trägers sein.

Einen Ring am Ringfinger zu tragen steht für den Bund der Ehe sowie Romantik. Diese Symbolik kennen die Menschen auf der ganzen Welt. Doch was viele nicht wissen, einen Ring an einem der anderen vier Finger zu tragen, hat ebenfalls individuelle Bedeutungen.

So wird der Ring vom Accessoire zum Statement

Genauso wie jeder Finger für etwas anderes genutzt wird, so unterscheidet sich auch die Bedeutung der Ringe auf ihnen. Was der Träger für eine Aussage trifft, wenn er sich für den Daumen, den kleinen Finger, Mittel- oder Zeigefinger entscheidet, erfährst du im Video.

