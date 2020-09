Darum lohnt es doppelt, wenn wir uns auf das Gute im Leben besinnen

Dankbarkeit macht unser Leben besser - im Video seht ihr, welche konkreten Folgen es für Körper und Gesundheit hat, öfter mal zu gucken, was eigentlich gut läuft.

Dankbarkeit hat es diese Tage nicht gerade leicht - immerhin ist 2020 sehr vieles sehr schlecht gelaufen, und das Jahr ist noch nicht vorüber. Kein Wunder, wenn viele von uns sich jetzt nicht gerade besonders dankbar fühlen. Doch tatsächlich ist es gerade in der Krise wichtiger denn je, nicht den Blick für die schönen Dinge im Leben zu verlieren.

... und alles wird plötzlich besser

Wir Menschen sind nämlich leider so programmiert, dass sich negative Gedanken in unseren Köpfen sehr viel fester setzen, als positive. Oft kann uns das in einen regelrechten Abwärtsstrudel reißen, in dem Optimismus und Glücksgefühle gar keinen Platz mehr haben. Doch umgekehrt bringt es uns viele Vorteile, wenn wir uns gezielt immer wieder darauf besinnen, wie viele Dinge eigentlich ausgesprochen gut laufen - nicht nur für unsere Gefühlswelt, sondern auch sehr handfest für unsere Gesundheit. Im Video seht ihr, warum die Dankbarkeit mehr Platz in unserem Alltag braucht.

Verwendete Quelle: RTL.de