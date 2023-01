Was kann man sonntags machen?

Was kann man sonntags machen? Mit diesen Tipps hat Langeweile keine Chance!

von Janine Dauer Immer wieder sonntags ... kommt Langeweile auf? Nix da! Wir stellen 50 Beschäftigungsideen vor, egal ob allein, mit Freund:innen oder als Pärchen – da ist für jeden etwas dabei.

Brunchen gehen ist eine der beliebtesten Unternehmungen an einem Sonntag, kein Wunder, denn egal, ob mit Freund:innen und/oder Kindern, schlechtes oder gutes Wetter – das geht immer und mit jedem! Hast du mal keine Lust auf einen leckeren Brunch, stellen wir dir weitere tolle Möglichkeiten vor, deinen Sonntag zu genießen. Vielleicht ist auch etwas für deine Sommer Bucket List dabei?!

Ihr habt keine Idee, was ihr zusammen machen könnt? Probiert mal folgende Ideen:

Gesellschaftsspiele

Kletterhalle

Städtetrip planen

Escape Room spielen (vorher buchen empfiehlt sich)

Trefft euch nachmittags/abends zum Filme gucken (und dann könnt ihr Popcorn selber machen 😋)

Weinprobe – jeder bringt seinen Lieblingsvino mit (alternativ Whisky, Gin, ...)!

Zusammen kochen (z. B. ein 2er-Team pro Gang oder ihr wechselt euch jeden Sonntag ab und bewertet euch gegenseitig)

In ein anderes Stadtviertel fahren, das ihr noch gar nicht kennt und dort z. B. ein anderes Café besuchen – euer Lieblingscafé ist morgen auch noch da ...

Es muss nicht immer der gesamte Freundeskreis zusammenkommen, um den letzten Tag der Woche gebührend zu begehen. Hier gibt es Tipps für spannende Aktivitäten mit dem oder der Partner:in (oder einem guten Freund oder Freundin):

Gemeinsamen Urlaub planen

Tanzkurs besuchen

Kuchen backen und dann zusammen vernaschen

(Romantisches) Picknick im Grünen

Thermalbad aufsuchen

Bootsrundfahrt (alternativ Stadtrundfahrt)

Badminton, Tennis oder Tischtennis spielen

Kinder sind gerne aktiv – und das auch schon früh morgens. Wenn es mal nicht auf den Spielplatz gehen soll oder der Besuch bei Oma und Opa ausfällt, probiert mal diese Ideen aus:

Es hat niemand Zeit oder du brauchst mal etwas Zeit für dich? Hier findest du verschiedene Aktivitäten:

Freizeitaktivitäten kommen auch mal ohne Geld aus:

Fototour machen

Fotos bearbeiten/Fotoalbum oder Collage erstellen (vielleicht auch als Geschenk für einen lieben Menschen fertig machen?)

Mama anrufen (oder Papa, Tante, Onkel, Nichte, ...)

Früheren Schulfreund:innen, Kommiliton:innen oder Sportfreund:innen schreiben

Im Winter freuen wir uns auf kuschelige Abende mit dem Freund oder der Freundin und in der Adventszeit auf feuchtfröhliche Besuche auf dem Weihnachtsmarkt. Was macht noch richtig Spaß an einem Sonntag? Das hier:

Schwimmen und saunieren in der Therme

Eissporthalle aufsuchen und Schlittschuh laufen

Skifahren in der Halle

Show im Planetarium ansehen

Waffelteig oder gebrannte Mandeln selber machen oder mal süßes Raclette probieren!

Wer einen (kleinen) Anreiseweg nicht scheut, kann sonntags wegfahren. Wie wäre es mit:

Freizeitparks

Burgbesuch

Stadtfest in einer naheliegenden Stadt

Wanderungen auf einem Barfußweg

Ausflug ans Meer oder an einen See

Ausflug zu einem Bauernhof – spannend speziell für Kinder