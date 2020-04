Redaktion erzählt: Das mache ich als Erstes nach der Krise

Safe to say, dass wir alle mehr als erleichtert sind, wenn diese Krise in soweit überstanden ist, dass das soziale Leben wieder aufgenommen werden kann. In meinem Fall bedeutet das Freunde, Freunde, Freunde und meine kleine Nichte. Ich kann es kaum erwarten, die Kleine wieder in meine Arme zu schließen und mit meinen Liebsten die City, die Kinos und Restaurants unsicher zu machen. Ganz entspannt draußen rumbummeln, mir die Sonne im Park auf den Bauch scheinen lassen und (ich hätte selbst niemals für möglich gehalten, dass ich das einmal sagen würde) wieder ins Fitnessstudio gehen, um den angefressenen Quarantäne-Speck abzutrainieren. Und bis es soweit ist, habe ich noch das ein oder andere 1000-Teile-Puzzle hier rumliegen ...

Ann, Mode/Beauty-Redakteurin