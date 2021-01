5 Dinge, die Männer heimlich über Frauen googeln

Habt ihr euch schon mal gefragt, was euer Freund so lange am PC macht? Unter anderem surft er bei Google - und sucht nach diesen Themen!

Es heißt ja, dass Männer nicht gerne nach dem Weg fragen. Auch bei Themen, die uns Frauen betreffen, googeln viele lieber nach, als uns direkt zu fragen. Klar, hinter ihrem Laptop sind sie anonym und müssen nicht zugeben, dass sie Wissenslücken haben. Zum Beispiel geben sie diese Begriffe in die Suchmaschine ein.

1. Weiblicher Orgasmus

Was ist denn der Unterschied zwischen einem klitoralen und einem vaginalen Orgasmus? Und welche Tricks gibt es, um SIE zum Höhepunkt zu bringen? Liebe Männer, wir helfen euch gerne bei dieser Frage. Traut euch, mit uns darüber zu reden! Wir beißen nicht - und ihr werden mit Sicherheit bessere Antworten geben als Google!

2. Geschenkidee für die Freundin

Wird im Monat ca. 6600 mal bei Google eingegeben! Wir müssen sagen: Das ist zwar nicht gerade die kreativste Art, ein Geschenk für uns auszusuchen. Aber hey, wenn das verhindert, dass wir Socken oder Küchengeräte zum Geburtstag bekommen, dann googelt, was das Zeug hält!

3. Anmachsprüche

Tja, auf was stehen wir Frauen denn so? Nach den besten Anmachsprüchen wird sogar dreimal so häufig gegoogelt wie nach dem Geschenk für die Freundin. Wir hoffen, dass die Männer dadurch auf bessere Ideen kommen als: "Der Himmel hat angerufen, er vermisst einen Engel" oder "Ich hab meine Telefonnummer verloren - kann ich deine haben?" Schnarch!

4. Luststeigerung Frau

Kann schon mal vorkommen, dass wir eine Zeit lang keinen Bock auf Sex haben. Männer wollen natürlich herausfinden, wie sie uns das Liebesspiel wieder schmackhaft machen können.

5. (Durchschnittliche) Penislänge

Okay, das betrifft in erster Linie die Männer selbst. Aber mit diesem Suchbegriff wollen sie herausfinden, ob ihr bestes Stück groß genug ist, um uns zu befriedigen. Genauso häufig googeln Männer übrigens "Penisverlängerung". Wir können euch beruhigen, liebe Männer: Es kommt wirklich nicht immer auf die Größe an ...