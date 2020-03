Was tun gegen Langeweile? 13 Tipps gegen öde Tage

Was tun gegen Langeweile?

Langeweile an sich ist nichts Schlechtes und kann sogar die Kreativität fördern. Dennoch kennen wir Langeweile häufig nur noch aus verregneten Ferien in der Kindheit – jetzt halten uns Smartphones, Social-Media-Dienste, Streamingdienste und Co. auf Trab. Brauchst du mal eine Auszeit oder verspürst du im Moment Lustlosigkeit, helfen unsere Tipps garantiert gegen Langeweile.

Was tun gegen Langeweile? 13 Tipps, die Abhilfe schaffen

Brettspiele

Spiele mit deinem Partner oder einer Freundin Brettspiele! Denn mal ehrlich: Wie lange ist es her, dass wir uns hingesetzt und Spiele gespielt haben – und zwar nicht auf dem Smartphone?! Kartenspiele sind genauso spaßig und wenn gerade niemand zum Mitspielen da ist: Patiencen legen und spielen kannst du auch alleine.

Video drehen

Smartphones verfügen in der Regel über eine Kamera – werde zum Regisseur deines eigenen kleinen Filmes! Die Story ist erst mal nebensächlich: ob Stadtfest, Fußballspiel des Dorfvereins oder die eigenen Kinder im Garten. Probiere verschiedene Winkel und Funktionen aus.

Fotoalbum erstellen

Wie viele Fotos hat jeder von uns eigentlich auf dem Smartphone gespeichert? Jede Menge wahrscheinlich. Suche dir die schönsten Bilder aus – vom Urlaub, von Weihnachten, dem letzten Geburtstag oder Spaziergang – drucke sie oder lasse sie ausdrucken und erstelle ein Fotoalbum oder eine schöne Collage. Oder du lässt dir ein Fotobuch anfertigen und stellst dir die Reihenfolge selber zusammen. Die Erinnerungen, die mit den Fotos verknüpft sind, lassen deine Langweile im Nu verfliegen.

Musik oder einen Podcast hören

Langeweile kann auch eine gute Möglichkeit sein, sich einfach mal zu entspannen und dabei die Lieblingsmusik oder einen interessanten Podcast zu hören. Oder aber das Hörbuch, das schon so lange auf deinem Smartphone gespeichert ist und darauf wartet, gehört zu werden (natürlich kannst du auch einfach ein Buch lesen!).

Du musst nicht gleich in die nächste Sprachschule rennen und dich für einen Kurs anmelden. Im Internet hast du viele Möglichkeiten, eine Sprache zu lernen. Auch mit einer App lassen sich Vokabeln und kurze Sätze erlernen – vielleicht brauchst du das schon auf deiner nächsten Reise?

Plane einen Kurztrip

Suche dir ein neues Reiseziel heraus, ob Kurztrip oder langer Urlaub am Traumstrand, ist erst mal unwichtig. Wo wolltest du schon immer mal hin? Was wolltest du in deinem Leben einmal gesehen oder erlebt haben? Lass deine Gedanken auf Wanderschaft gehen, recherchiere wie viel Budget du benötigen würdest, wo du unterkommen könntest, etc.

Wohnort erkunden

Wie lange lebt man in einer Stadt und kennt doch nur ein paar Ecken von ihr? Schließe dich einer geführten Tour an und lerne deine Stadt aus einer neuen Perspektive kennen. In vielen größeren Städten finden häufig sogenannte Free Walking Tours statt, an denen jeder gegen eine kleine Spende teilnehmen kann.

Tanzen

Tanzen hat positive Effekte auf unsere Gesundheit – zumindest, wenn man es regelmäßig ausübt. Manchmal reicht auch einfach, dass es Spaß macht!

In der Natur spazieren gehen

Gehe raus in die Natur, entweder zu Fuß oder mache eine Fahrradtour und genieße die Ruhe im Park, am See oder im Wald!

Ausmisten

Wenn das Wetter mies ist, macht es nicht unbedingt Spaß draußen im Regen spazieren zu gehen – deine Langeweile kannst du aber auch zu Hause nutzen: Räume deinen Kleiderschrank auf und sortiere Teile aus, die du nicht (mehr) trägst. Stelle diese Dinge z. B. auf Online-Marktplätzen ein, um sie zu verkaufen.

Und wie lange stapeln sich schon die Papiere auf dem Schreibtisch? Sortiere deine Papiere und miste gründlich aus. Damit tust du etwas gegen deine Langeweile und fühlst dich danach großartig!

Bullet Journal erstellen

Mit dem Bullet Journal bringst du Ordnung und Struktur in deine (täglichen) Aufgaben. Dabei kannst du dich in der Gestaltung kreativ ausleben. Alles was du brauchst, ist ein Blanko-Notizbuch, Stift(e) und evtl. ein Lineal. Wie das im Einzelnen funktioniert, erfährst du hier: Bullet Journal: Dieser Notizbuch-Trick bringt endlich Ordnung in dein Leben.

So könntest du dein Bullet Journal gestalten:

Bucket List aufsetzen

So ein Bullet Journal ist praktisch, um tage- oder wochenweise die Übersicht zu behalten. Für langfristige Ziele oder Lebensziele eignet sich eine Bucket List. Deine Langeweile kannst du dazu nutzen, dir darüber Gedanken zu machen, welche Ziele du dir im Leben setzen willst. Die können sowohl privater als auch beruflicher Natur sein. Folgende Fragen dienen als Orientierung – sind aber kein Muss:

Was möchte ich (noch) erreichen im Leben?

Welche Sportart möchte ich noch mal ausprobieren?

Welche Fähigkeiten möchte ich mir aneignen?

Was möchte ich unbedingt erleben?

In welche Länder möchte ich unbedingt mal reisen?

Was möchte ich beruflich noch erreichen?

Schreibe deine Ziele möglichst konkret auf, so ist es für dich leichter, sie zu verfolgen – und zu erreichen.

So eine Bucket List hilft, sich vor Augen zu führen, was einem im Leben wichtig ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass man jeden Tag einen Blick drauf wirft und sich unnötig unter Druck setzt, alles sofort abzuarbeiten. Die Bucket List muss auch nicht alles enthalten, was du bis zum Lebensende getan haben willst. Die Liste lässt sich individuell anpassen:

40 Dinge, dich ich bis zum 40. Geburtstag gemacht haben will

33 Filme, die ich unbedingt sehen will

Bucket List für Frühling/Sommer 2019

30 Orte, die ich auf jeden Fall bereisen will

New Years Bucket List

Noch mehr Tipps, wie du es schaffst deine Ziele zu erreichen, findest du in unserem Artikel Ziele setzen und erreichen.

Was tun gegen Langeweile: DIY-Projekt starten!

Zahlreiche DIY-Projekte lassen deine Langeweile schnell verfliegen. Auch für Anfänger gibt es schöne Ideen zum Basteln und Werkeln. Lass dich von unseren drei Ideen inspirieren:

Stricken: Du hast noch nie gestrickt? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen und für das Arm-Knitting benötigst du nicht mal Nadeln! Hier geht's zur Anleitung: Arm-Knitting: Stricken mit den Armen.

Nähen: Als Nähanfänger lohnt es sich, erst mal kleiner anzufangen, wie z. B. einen Rock nähen oder einen Turnbeutel nähen (einfache Anleitung, aber immer ein echter Hingucker!). Etwas anspruchsvoller wird es, wenn du ein Jerseykleid nähen willst.

Basteln: Schöne und praktische Deko für deine Wohnung bastelst du ganz leicht selber: Hier findest du praktische Anleitungen um Kerzen gießen, Kräuterregal selber bauen oder eine Origami-Lichterkette basteln zu können.

