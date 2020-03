Wenn du diese Probleme hast, bist du – wahrscheinlich – zu nett

Gar keine Frage: Unsympathische Menschen haben es sicherlich nicht leicht! Sie werden niemals angelächelt, bekommen in der Eisdiele immer nur gaaaanz kleine Winzlingskugeln und im Supermarkt lässt sie nicht einmal dann jemand vor, wenn sie nur ein Glas Cornichons kaufen möchten und das Geld zum Bezahlen schon passend in der Hand halten (weil sie natürlich voll den Laden aufmachen, anstatt freundlich zu fragen ...). Da hat nett zu sein doch einige Vorteile! Nur übertreiben sollte man es mit der Nettigkeit auch nicht unbedingt, denn das führt unter Umständen zu folgenden Problemen ...

Wenn du diese Probleme hast, bist du zu nett

1. Du trittst schon längere Zeit auf der Stelle

Egal ob beruflich oder im privaten Umfeld, um voranzukommen und etwas zu verändern, müssen wir (leider?) auch mal unbequem sein und klar und deutlich sagen, was wir wollen. Blöd für Leute, die um keinen Preis anecken wollen und immer brav und stillschweigend tun, was man ihnen sagt – denn genau an diesem Hindernis bleiben sie oft hängen ...

2. Niemand hat ein Ohr für deine Probleme

Hypernette Personen haben Skrupel, ihre Mitmenschen mit ihren Sorgen und Problemen zu belasten – und da niemand anderer Leute Gedanken lesen kann, müssen sie deshalb die meisten Dinge mit sich selber ausmachen. Das Tückische daran: In ihrer Position fühlt es sich an, als würden sie nicht wahrgenommen und als hätte niemand ein Ohr für sie und ihre Sorgen. Hinzu kommt, dass sie es als ihre Aufgabe ansehen zu spüren, wenn es ihren Mitmenschen schlecht geht, und das gleiche daher (zumindest unbewusst) von anderen erwarten.

3. Du kommst häufig zu kurz

Bedürfnisse, Interessen, Meinungen, Einwände – haben hypernette Menschen so etwas überhaupt? Spielt keine Rolle, denn in der Regel werden sie eh kaum berücksichtigt. Ob es um das letzte Stück Kuchen geht, eine berechtigte Frage kurz vor Terminende oder den Wunsch, doch lieber ans Meer zu fahren als in die Berge, zu nette Leute halten sich in all diesen Angelegenheiten zurück und lassen anderen den Vortritt. Natürlich mit der Folge, dass sie das Nachsehen haben.

4. Du hörst keine Entschuldigung, obwohl eine angebracht wäre

Ob sie's wollen oder nicht – zu nette Menschen machen auf andere immer den Eindruck, als wäre alles okay, selbst wenn sie innerlich tief verletzt sind. Kein Wunder, dass ihnen viele Leute Entschuldigungen einfach und unbemerkt schuldig bleiben.

5. Andere Menschen flirten mit dir, obwohl du dich gar nicht "so" für sie interessierst

Tja, auch das ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr, mit der zu nette Leute oftmals leben: Dass andere Menschen denken, hinter ihrer Freundlichkeit stecke eine Absicht oder ein Interesse, wenn sie in Wahrheit "einfach nur nett" sind. Besonders heikel daran: Erteile als hypernette Person mal jemandem eine Abfuhr ... auswandern oder Zeugenschutzprogramm sind einfacher.