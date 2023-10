Wir alle wünschen uns doch ein langes, zufriedenes Leben. Welche Persönlichkeitseigenschaft das begünstigt, verraten wir hier.

Seit Jahren wächst die Zahl der Menschen, die mindestens 100 Jahre alt sind, kontinuierlich: 2019 waren es laut dem Statistischen Bundesamt noch rund 17.000, im Jahr 2021 schon mehr als 23.500 Menschen – was machen diese Leute richtig?

Gerne wird in diesem Kontext auf bestimmte Persönlichkeitseigenschaften verwiesen. Dabei besonders beliebt: Positivität. Sicherlich, eine positive Einstellung zu den Dingen hat ihre Vorteile für ein langes, zufriedenes Leben, erklärt Professor und Personalpsychologe David Watson gegenüber "Make it", auch wenn er grundsätzlich der Meinung sei, die Effekte positiver Perspektiven seien überbewertet: "Psychologisch gesunde Menschen erholen sich schneller und sind in der Lage, sich selbst zu sagen: 'Das ist doch keine große Sache.' Sie finden Wege, um sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen."

Doch es gibt eine andere Persönlichkeitseigenschaft, die wissenschaftlich betrachtet einen engen Zusammenhang mit einem langen Leben aufweist: Gewissenhaftigkeit! Warum das so ist, erklären wir in diesem Artikel.

Warum Gewissenhaftigkeit ein Garant für ein langes Leben ist

Natürlich lässt sich ein komplexes Feld wie Langlebigkeit schwer auf eine einzige Eigenschaft reduzieren. Trotzdem gibt es wissenschaftliche Belege dafür, dass Gewissenhaftigkeit und Langlebigkeit in einem Zusammenhang stehen – und das sogar, als die Forscher:innen in ihrer Untersuchung Variablen wie Geschlecht, Alter und Bildungsjahre miteinschlossen. Doch warum ist das so?

Im Gespräch mit dem "Well + Good"-Magazin bietet die Psychologin Leslie R. Martin eine mögliche Erklärung: "Da Menschen, die ein höheres Maß an Gewissenhaftigkeit aufweisen, nachdenklicher, vorsichtiger, organisierter und fleißiger sind, treffen sie auch eher gute Entscheidungen [für ihre Gesundheit] und finden ein Umfeld, in dem andere ähnliche gute Entscheidungen treffen, attraktiv."

Kann man Gewissenhaftigkeit lernen?

Persönlichkeit wird gesellschaftlich gerne als etwas Unveränderbares hingenommen, als würden Schüchternheit, Humor oder Jähzorn in die Wiege gelegt werden. Dem ist eher nicht so und der Mensch verändert sich im Laufe des eigenen Lebens teils beachtlich – schließlich sind wir nicht mehr die Menschen, die wir noch vor 20 Jahren waren. Und so lässt sich auch eine Persönlichkeitseigenschaft wie Gewissenhaftigkeit erlernen, bestätigt auch Professor Watson gegenüber "Make it". Nur: wie?

Einfach machen – nicht alles ist genetisch

Zunächst ist es wichtig, sich von dem Gedanken zu lösen, dass man "eben ist, wie man ist". Wie oben bereits erwähnt: Die Ausprägung unserer Gewissenhaftigkeit hat nur etwa zur Hälfte mit unserer Genetik zu tun. Die andere Hälfte ist unser Umfeld. Wir können uns also Vorbilder nehmen, die besonders gewissenhaft sind und uns an ihnen orientieren.

Und natürlich gilt es, einfach anzufangen – "Übung macht den Meister", wie es so schön heißt. Du kannst dich erst einmal auf ein Gebiet konzentrieren, in dem du mit deiner Gewissenhaftigkeit haderst, zum Beispiel Pünktlichkeit. Und nun gilt es, alles dafür zu geben, pünktlich zu sein – bei Abgaben, bei Treffen, bei deinen eigenen Routinen.

Die "mentale Kontrastieren"-Technik

Nun magst du denken: Wie soll ich bitte pünktlich werden, das war ich mein Leben lang nicht und es gelingt mir einfach nicht! Ein möglicher Weg: "mentales Kontrastieren". Hierbei gilt es, sich das Ziel, den Weg dorthin und die Hindernisse, die auf diesem Weg auftauchen könnten, vorzustellen. Du möchtest pünktlicher werden – das ist dein Ziel. Wie könnte nun dein Weg dorthin aussehen und welche Hindernisse könnten sich dabei auftun?

Du kannst natürlich auch mit Zeichnungen arbeiten, wenn dir das dabei hilft, abstrakten Gedanken eine festere Form zu geben. Wichtig ist, dass du selbst den Sinn darin siehst, etwas zu verändern – was auch deiner Motivation zugutekommt.

Es ist in Ordnung, nur in bestimmten Gebieten gewissenhaft zu sein

Was womöglich der Motivation ebenfalls hilft: Niemand verhält sind grundsätzlich und immer gewissenhaft. Gerade das Thema Umwelt ist etwas, wo Menschen grundsätzlich eher inkonsistent in ihrem Verhalten sind.

Heißt: Nur, weil du in bestimmten Bereichen wenig gewissenhaft agierst, macht dich das nicht zu einem Menschen, der grundsätzlich nicht gewissenhaft ist. Es geht hierbei vielmehr darum, wie du mit dir, deinem Körper und deinem Umfeld insgesamt umgehst.

Verwendete Quellen: cnbc.com, ncbi.nlm.nih.gov, wellandgood.com, psychologytoday.com