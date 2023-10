Im Alltagsstress verlieren wir oft den Blick für das Wesentliche. Worauf es für ein zufriedenes Leben wirklich ankommt.

Wir alle wünschen uns wohl ein langes, zufriedenes Leben – wobei es natürlich sehr individuell ist, was den einzelnen Menschen zufrieden macht. Gerne wird hierbei die Jugend als die glücklichste Zeit des Lebens beschrieben – was für eine traurige Vorstellung, wenn dem wirklich so wäre!

Tatsächlich würden dieser Ansicht sicherlich nicht nur viele Menschen in der Mitte ihres Lebens und darüber hinaus widersprechen, auch die Wissenschaft kommt zu einem ganz anderen Ergebnis: So sind wir laut einer britischen Studie zwar auch in unseren 20ern, 30ern und 40ern glücklich – aber am glücklichsten sind wir zwischen 65 und 79 Jahren.

Eine andere Untersuchung zeigt auf, dass ältere Menschen weniger wahrscheinlich an einer Depression leiden als jüngere – ein weiteres Indiz dafür, dass ältere Menschen mitnichten grundsätzlich einsam, unzufrieden und verbittert seien, wie es gerade jüngere Menschen laut einer Untersuchung im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle empfinden.

Doch was sorgt für die ausgeprägte Zufriedenheit dieser Menschen? Es dürfte wohl kaum automatisch mit dem Alter kommen. Auch den Soziologen Karl Pillemer hat dieser Umstand neugierig gemacht. "Ich treffe immer wieder ältere Menschen, von denen viele einen geliebten Menschen verloren, enorme Schwierigkeiten durchgemacht und ernsthafte gesundheitliche Probleme haben, die aber trotzdem sehr erfüllt sind und das Leben genießen", erzählt er in einem Interview mit dem Online-Magazin "CNBC Make it".

Seine Idee: Möglicherweise würden ältere Menschen etwas verinnerlicht haben, was jüngere Menschen nicht sehen würden – was ihn zu einer siebenjährigen Studie bewegte, in der er Menschen im hohen Alter nach ihren praktischen Ratschlägen für die jüngeren Generationen befragte. Seine Ergebnisse fasste er im Buch "30 Lessons for Living: Tried and True Advice from the Wisest Americans" zusammen – einige davon stellen wir in diesem Artikel näher vor.

Das ist die wichtigste Lektion für ein langes, glückliches Leben

"Je älter die Befragten sind, desto eher sagen sie, dass das Leben wie im Flug vergeht", fasst Pillemer seine Ergebnisse zusammen. "Das Leben ist kurz" – ein Satz, den wir wohl schon alle einmal gehört haben. Er soll uns eine Warnung sein über die Vergänglichkeit des Seins. Oder auch ein Hinweis darauf, achtsam mit der Zeit, die wir auf Erden verbringen, umzugehen. Für jüngere Menschen kaum vorstellbar, wird die Endlichkeit für Menschen im hohen Alter schließlich deutlicher.

Was bereuen Menschen im hohen Alter am meisten? Eine befragte Person fasst es so zusammen: "Mit Sorgen verschwendet man sein Leben. Ich wünschte, ich hätte das in meinen 30ern gewusst und nicht in meinen 60ern. Dann hätte ich so viel mehr Zeit gehabt, mein Leben zu genießen." Wer sich Sorgen macht, ist gestresst, wer gestresst ist, dessen Körper ist in dauerhafter Alarmbereitschaft – was zu Schlafstörungen, Kopfschmerzen und auf lange Sicht zu psychischen und/oder physischen Erkrankungen führen kann. Die Zeit, die wir haben, ist begrenzt – warum der Sorge darin also den größten Raum widmen?

Wertvolle weitere Ratschläge

Was viele ältere Menschen eint, die der Soziologe für seine Forschung befragt hat: Klarheit. Über das, was im Leben wichtig ist – und über die Dinge, die sie niemals zurückerhalten werden. Viele von uns mögen das Gefühl kennen, im Leben ziellos zu treiben, dem Fluss des Lebens ausgeliefert wie eine Qualle den Strömungen des Meers. In solchen Momenten mag es hilfreich sein, den Blick auf die Dinge im Leben zu richten, die wirklich zählen – und denen wir vielleicht schon den notwendigen Raum geben, ohne es selbst zu merken. Folgende Ratschläge haben die Befragten Pillemer – und allen, die es hören möchten – noch mit auf den Weg gegeben:

Zeige den Menschen, die dir wichtig sind, wie sehr du sie schätzt

Entschuldige dich bei denen, denen du Unrecht getan hast

Verbringe so viel Zeit wie möglich mit denen, die dir wichtig sind (Kinder, Eltern, Partner:innen, Freund:innen …)

Genieße täglich Freuden, anstatt immer auf "große Anschaffungen" hinzuarbeiten und darauf zu warten

Führe einen Job aus, den du liebst

Wähle deine:n Partner:in sorgfältig aus – stürze dich nicht in eine Beziehung hinein

