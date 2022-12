von Jasmin Rahimi Anray Eines der Kinder hat die Vase zerbrochen – doch welches war es? Höre auf deinen Instinkt und wähle die passende Antwort. Diese kann viel über deine verborgenen Charaktereigenschaften verraten.

Bei Persönlichkeitstests mit Suchbildern schauen wir, welches Objekt als Erstes erkannt wird, um durch unser Unterbewusstsein unsere versteckten Eigenschaften entdecken zu können. In diesem Test geht es jedoch um deinen Instinkt und analytische Fähigkeiten. Im unten stehenden Bild siehst du vier Kinder, von denen eines die Vase der Mutter zerbrochen hat. Was glaubst du, wer es war?

Welches der vier Kinder hat die Vase zerbrochen? © jagranjosh.com

Die wohl am nächsten liegende Antwort ist Kind A, welches neben der zerbrochenen Vase und dem Tisch steht. Es könnte jedoch auch Kind B sein, denn sie schaut eher mitfühlend und nicht urteilend zum ersten Kind. Oder tippst du eher auf Kind C, welches über das Missgeschick lacht und die Hände in der Hosentasche hat. Kind D hingegen sieht ängstlich aus – vielleicht weil sie verantwortlich ist? Was deine Antwort über dich aussagt, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: jagranjosh.com