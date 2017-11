Ziele setzen und erreichen - mit diesen Tipps klappt’s!

Ob beruflich, familiär oder in einem Hobby - wir alle haben Ziele im Leben, die wir erreichen möchten. Das kann der Chefposten in der Firma sein, aber auch ein kleineres Vorhaben, wie ein Sportprogramm durchzuziehen. Die Frage bei allen Zielen lautet natürlich: Wie setze ich meine Ziele richtig und wie kann ich sie erreichen?

1. Konkrete Ziele setzen

Wichtig bei der Zielsetzung ist, dass du so genau wie möglich formulierst, was du erreichen willst. Statt also zu sagen: "Ich möchte glücklich werden", solltest du lieber ein Ziel formulieren, wie: "Ich möchte den richtigen Mann finden und einen Job, der mich erfüllt." Nur wer sein Ziel genau kennt, kann es erreichen.

2. Nicht übertreiben

Priorisiere deine Ziele und setze dir nicht zu viele gleichzeitig! Es ist effektiver, sich auf ein paar wenige zu fokussieren, als auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.

3. In Etappen denken

Es ist motivierender, sich Teilziele zu setzen, als sich gleich das große Ganze vorzunehmen. Denn wer immer wieder ein kleines Etappenziel erreicht, der fühlt sich bestätigt und sammelt zwischendurch jede Menge positive Erfahrungen. Versuche also mal, deine langfristigen Ziele in einige kleine Etappen aufzuteilen.

4. Den inneren Schweinehund bekämpfen

Ist natürlich ein wichtiger Schritt in Richtung Zielerreichung. Denn oft ist die erste Hürde die größte - und zwar unsere Komfortzone zu verlassen. Ein Ziel zu erreichen, ist nun mal meist mit Aufwand verbunden. Man muss einfach bereit sein, diesen auf sich zu nehmen.

5. Gewohnheiten ablegen

Wenn du dein Ziel erreichen willst, dann musst du anfangen, umzudenken - und auch anders als zuvor zu handeln. Frage dich: Was kann ich SCHON JETZT an meinem täglichen Tun verändern, um meinem Ziel näher zu kommen?

6. Sich an seinen Stärken orientieren

Bei deiner Zielsetzung solltest du dich auch unbedingt daran orientieren, was deine Stärken und Vorzüge sind. Sich mit einer Körpergröße von 1,60 Metern das Ziel zu setzen, ein Basketball-Star zu werden, ist vielleicht weniger sinnvoll. Auch wenn man groß denken sollte und nichts im Leben unmöglich ist, so motiviert es vielleicht mehr, Ziele zu verfolgen, die in Reichweite sind.

7. Positive Glaubenssätze bilden

Selbstvertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, seine Vorhaben in die Tat umzusetzen. Negative Glaubenssätze solltest du ändern. Statt dir immer wieder zu sagen "Das schaffe ich doch nie", sage öfter mal still zu dir: "Ich kann alles schaffen, was ich mir vornehme." Das hat natürlich nicht von heute auf morgen eine Wirkung auf deine Leistung. Wenn du diesen Glaubenssatz aber in deinen Alltag einbaust, wird er ganz sicher Früchte tragen!

8. Ziele visualisieren

Oft hilft es, seine Vorhaben zu visualisieren. Heißt: Male dir erst in Gedanken aus, wie dein Tag aussieht, wenn du dein Ziel oder deine Teilziele erreicht hast - du kannst deine Visionen natürlich auch aufschreiben. Male dann vielleicht ein kleines Bild oder eine Skizze. Man sagt ja nicht umsonst: Habe deine Ziele vor Augen!

9. Ablenkung vermeiden

Wenn du dich ständig mit Dingen beschäftigst, die nichts mit deinen Zielen zu tun haben, dann erreichst du sie natürlich nur schwer. Vermeide Ablenkungen, wo du nur kannst - vor allem an Tagen, an denen du dich konkret mit deinem Ziel auseinandersetzen möchtest. Bedenke aber, dass du zwischendurch bewusst Pausen einlegen solltest - um Kraft zu sammeln.

10. Flexibel sein

Du merkst, dass du einige deiner Ziele nicht erreichen kannst? Dann sei bereit, sie etwas zu modifizieren. Ganz aufgeben muss man seine Ziele selten - aber vielleicht kann man nur einige Teilziele verwirklichen.

11. Sich für seine Erfolge belohnen

Du hast einen kleinen Erfolg verzeichnet? Super, dann belohne dich dafür - etwa mit einem guten Essen, einem Geschenk oder einem Wellnesstrip. Deine Motivation wird wachsen - und du wirst am Ende noch mehr erreichen.

12. Neue Ziele setzen

Nach dem Ziel ist vor dem Ziel! Sich nach der Erreichung seiner Ziele zu lange auf seinen Lorbeeren auszuruhen, bringt einen irgendwann zum Stillstand. Eine Ziellinie überquert zu haben, gibt einem oft einen extra Schub an Motivation. Also: Neue Ziele fassen - und auf geht's!

Wie wäre es zum Beispiel, wenn du in diesem Jahr deine guten Vorsätze tatsächlich in die Tat umsetzt?