Kannst du auch ohne deinen Schatz sein – oder klebst du wie eine Klette an ihm? Mit diesem Test findest du es heraus.

Eine gelungene Beziehung basiert auf der perfekten Mischung aus Nähe und Distanz – und die ist nicht immer leicht zu finden. Und vor allem ist sie nicht für jeden Menschen und jedes Paar gleich. Es gibt Personen, die möchten am liebsten jede freie Minute mit ihrem:ihrer Partner:in verbringen. Andere brauchen viel Freiheit und könnten sich etwa nicht vorstellen, mit ihrem Schatz zusammen zu wohnen.

Beziehung: Das optimale Zusammenspiel von Nähe und Distanz

Die meisten Menschen befinden sich irgendwo auf der Skala zwischen diesen Extremen. Wichtig ist, dass wir eine Person finden, die ein ähnliches Nähebedürfnis hat wie wir. Denn ist eine Seite Team Freiheit, während die andere Team Zusammenglucken ist, stehen meist Konflikte auf der Tagesordnung. Eine Person fühlt sich eingeengt, während die andere verletzt ist, weil ihr Schatz nicht so viel Zeit mit ihr verbringen möchte wie sie mit ihm.

Unabhängig von unserem individuellen Verständnis einer Beziehung und unserem persönlichen Wunsch nach Nähe vs. Distanz gibt es aber gewisse Anzeichen, die darauf hindeuten, dass eine Person sich von einer anderen zu stark abhängig gemacht hat. Wenn du das Gefühl hast, dass du nichts mehr ohne deine:n Partner:in machen kannst und dich unvollständig fühlst, wenn er:sie nicht da ist, könnte etwas in eurer Partnerschaft in Schieflage geraten sein.

Beziehungstest: Seid ihr in einer Abhängigkeitsspirale?

Bist du zu abhängig von deinem:deiner Partner:in? Unser Persönlichkeitstest verrät es dir!