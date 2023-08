Dieses gute oder schlechte Gefühl im Bauch kennen wir alle. Die Frage ist, ob wir darauf hören! Mache den Test und finde heraus, wie stark deine Intuition ausgeprägt ist.

Es gibt Kopfmenschen, und es gibt Bauchmenschen. Bauchmenschen wissen oft intuitiv, was die richtige Entscheidung für sie ist – ohne groß Pro und Kontra abzuwägen. Sie spüren einfach, was das Richtige für sie ist, und haben vor allem gelernt, ihre Intuition so zu verstehen und zu interpretieren, dass sie ihnen tatsächlich dabei hilft, Entscheidungen zu treffen.

Kopfmenschen dagegen gehen anders an Entscheidungen heran: Sie überlegen sich ganz rational, welche Vor- und Nachteile ihnen ein Jobangebot bringt oder was sie heute Abend essen wollen. Selbst bei emotionalen Themen wie einer Beziehung oder Freundschaft nutzen sie eher ihren Kopf, um herauszufinden, was das Richtige für sie ist. Sie sind meist eher analytische und logisch denkende Typen, die nicht besonders stark in Kontakt mit ihren Gefühlen stehen.

Bauchmensch: Eine gute Intuition ist Gold wert

Menschen mit einer ausgeprägten Intuition dagegen spüren eher in sich hinein, wenn sie eine Entscheidung treffen. Sie schauen, was sich für sie in diesem Moment gut anfühlt – und, das ist das Spannende, liegen mit ihren Entscheidungen auch häufig richtig. Denn intuitiv wissen wir eigentlich alle, was gut und was nicht gut für uns ist. Wir müssen das Gefühl nur zulassen und ihm zuhören.

Unsere Intuition können wir zwar grundsätzlich auch trainieren, aber im Großen und Ganzen entscheidet unsere Veranlagung, ob wir eher ein Bauch- oder ein Kopfmensch sind. Denn um uns auf unser Bauchgefühl verlassen zu können, brauchen wir eine gute Verbindung mit unserem Inneren und unseren Gefühlen.

Wie stark ist deine Intuition ausgeprägt? Unser Persönlichkeitstest verrät es dir!

Persönlichkeitstest: Wie gut ist dein Bauchgefühl?