Sag mir, wie du deinen Kaffee trinkst, und ich sage dir, wer du bist. Deine Kaffeevorlieben sagen nämlich so einiges über deinen Charakter aus.

Mit Milch, Zucker oder lieber schwarz? Reicht eine Tasse am Morgen, oder müssen es auch nachmittags noch mindestens drei sein? Wie wir unseren Kaffee mögen, ist ganz unterschiedlich – aber sehr aufschlussreich. Denn dein Kaffeegeschmack verrät so einiges über deine Persönlichkeit. Mach unseren Test und erfahre, was deine Heißgetränkvorlieben über dich enthüllen!

Persönlichkeitstest: Das verrät dein Lieblingskaffee über dich