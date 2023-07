Fröhlich wie Simba, entspannt wie Balu oder unabhängig wie Belle? Mach unseren Test und finde heraus, mit welchem Disney-Charakter du dich am meisten identifizierst.

Die meisten von uns hatten als Kind – und seien wir ehrlich: haben auch heute noch – mindestens einen Lieblingsfilm von Disney. Meine persönlichen Favoriten sind "Die Schöne und das Biest" und "Aladdin". In meiner Generation steht aber auch "Der König der Löwen" sehr hoch im Kurs. Was genau hat uns an den Zeichentrickfilmen so fasziniert? Die romantischen Lovestorys? Die klare Einteilung in Gut und Böse? Das Wissen, dass sich am Ende der Geschichte garantiert alles zum Positiven wendet?

Einen großen Anteil am Erfolg der Disney-Filme tragen sicher die Figuren. Auch wenn sie sich aus heutiger Sicht meist ein wenig ähneln (die Held:innen tanzen mehr oder weniger aus der Reihe und wollen bloß nicht das, was alle wollen oder was ihre soziale Station vorgibt; die Bösewichte versuchen, die Held:innen dazu zu bringen, ihnen das Feld zu überlassen oder etwas zu tun, das ihnen nützt; die Sidekicks der Held:innen – häufig niedliche Tiere – sind lustig und stets loyal), haben sie uns doch inspiriert.

Disney-Figuren: Längst überfälliger Wandel

Und während in den frühen Disney-Werken sehr klassische Rollenbilder und teils rassistische Vorurteile gefestigt wurden, stehen die moderneren Protagonist:innen mehr für sich – und entsprechen auch nicht mehr zwangsläufig veralteten Vorstellungen davon, wie eine schöne und brave Frau oder ein starker Mann auszusehen hat. So ist "Arielle, die Meerjungfrau" in einem aktuellen Remake Schwarz, und ein Kurzfilm aus dem Jahr 2022 über eine Ballett-Tänzerin behandelt das Thema Body Positivity und setzt sich gegen Vorurteile ein.

Aber auch wenn wir an den alten Disney-Filmen definitiv nicht alles gut finden, haben uns die Figuren darin doch einen großen Teil unseres Lebens begleitet. Die meisten von uns haben neben einem Filmfavoriten auch Lieblings-Charaktere. Mit unserem Test kannst du herausfinden, ob die Disney-Figur, die dir am sympathischsten ist, auch wirklich zu dir passt.

Persönlichkeitstest: Welcher Disney-Charakter bist du?