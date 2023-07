Persönlichkeitstest Welcher Mann passt zu mir?

Beim Suchen und Finden der Liebe hilft die Antwort auf die Frage: Welcher Mann passt zu mir? Teste, welche Eigenschaften dein Partner haben sollte – mit nur acht Fragen.

Beziehungen sind niemals einfach. Konflikte gehören dazu, kleine Verletzungen ebenfalls. Die Frage ist, wie wir – und unser Gegenüber – damit umgehen. Die größten Chancen auf eine erfolgreiche und gesunde Beziehung haben wir, wenn wir uns auf eine:n Partner:in einlassen, der:die wirklich zu uns passt.

Die Bedürfnisse innerhalb einer Beziehung kommunizieren

Menschen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse in Partnerschaften. Einige sehnen sich etwa nach viel Nähe, während andere mehr Raum für sich brauchen. Beides ist vollkommen in Ordnung, es ist nur wichtig, dass unser Gegenüber einen ähnlichen Bindungsstil hat wie wir und sich ähnliche Gewohnheiten in einer Beziehung wünscht. Und wir sollten uns sicher genug fühlen, diese Bedürfnisse offen zu kommunizieren.

Welche Art von Partner:in passt zu dir? Die Antwort auf diese Frage wird dir dein Leben und deine Beziehungen sehr erleichtern. Um das herauszufinden, kannst du unseren Persönlichkeitstest machen. Er verrät dir, wie dein:e optimale:r Partner:in aussieht, welche Eigenschaften er:sie mitbringt und wie er:sie sich innerhalb der Partnerschaft verhält.

Beziehungstest: Welche Art von Partner passt zu dir?