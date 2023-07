Rory oder Lorelai – welches der Gilmore Girls steckt in dir? Teste dich und finde es heraus!

Draußen ist es grau und ungemütlich? Du hast heute Morgen verschlafen, den Bus verpasst und bist den ganzen Tag mit einem großen Zahnpasta-Fleck auf deinem Top herumgelaufen? Kurzum: Du hattest einen richtig schlechten Tag. Da hilft nur eins: Ab auf die Couch und deine absolute Lieblingsserie, deine Comfort-Show anmachen.

Gilmore Girls: Eine Serie wie ein Becher heißer Kakao

Eine, die sich dafür perfekt eignet, ist: Gilmore Girls! In Stars Hollow ist die Welt noch in Ordnung, die Probleme, die Rory und Lorelai Gilmore sowie Luke, Taylor und ihre schrulligen Stadtgenoss:innen haben, lassen sich in der Regel innerhalb einer Folge lösen. Die Charaktere, das Setting in einer Kleinstadt im US-Staat Connecticut mit Neu-England-Vibe und die schnellen, lustigen Dialoge sind einfache pure Idylle. Wie eine heiße Badewanne oder ein Becher Kakao.

Welche ist deine Gilmore-Girls-Lieblingsfigur? Die unangepasste Lorelai, die alles anders machen möchte als ihre Eltern – und sich dabei manchmal selbst das Leben unnötig schwermacht? Oder Rory, das ultimative Good Girl (jedenfalls meistens), das sich fast ausschließlich für seine akademische Karriere und vielleicht noch Bücher und ihre Lieben interessiert?

Unser Test verrät dir, welches der Gilmore Girls du im Herzen bist!

Persönlichkeitstest: Welche Gilmore-Girls-Figur bist du?