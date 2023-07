Liebes-Sexpertin oder noch Nachholbedarf – wie gut kennst du dich beim Thema Sex aus?

Sex ist ein bisschen so wie ein Kommentarstrang bei Facebook: Alle haben eine Meinung zum Thema und sind überzeugt, absolute Expert:innen zu sein – doch in Wahrheit herrscht bei vielen große Unkenntnis in der Materie.

Wie sieht es bei dir aus? Kennst du dich in Sex-Fragen tatsächlich so gut aus, wie du denkst? Mache den Test und finde es heraus!

Persönlichkeitstest: Wie viel weißt du wirklich über Sex?

Abgebrüht oder unbedarft: Alles ist okay!

Egal, wie du jetzt bei dem Test abgeschnitten hast – in Wahrheit ist ein theoretischer Wert wie unser Testergebnis bei Weitem nicht so aussagekräftig wie die praktischen Erfahrungen, die du mitbringst. Aber egal ob Alleswisser:in oder Nachhilfebrauchende:r: Es schadet nie, sich immer wieder aufs Neue schlau zu machen.

Schließlich gibt es laufend neue Tricks, Techniken und Tatsachen zu entdecken. Und jede Einzelne von ihnen kann dir irgendwann noch viel mehr Lust und Befriedigung verschaffen!