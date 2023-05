Was du hier siehst, verrät, wie du deine Liebe ausdrückst

Persönlichkeitstest Was du hier siehst, verrät, wie du deine Liebe ausdrückst

von Jasmin Rahimi Anray Diese optische Täuschung zeigt, was deine Love Language ist. Im Video erfährst du mehr zu den unterschiedlichen Motiven und ihrer Deutung.

Unsere "Love Language" beschreibt, wie wir anderen Menschen gegenüber Liebe und Zuneigung zeigen. Diese sogenannte Sprache der Liebe ist ganz individuell und von vielen Faktoren wie von den Charakterzügen und der Persönlichkeit der jeweiligen Person abhängig. Manche Menschen mögen Intimität und Berührungen, andere ziehen Wertschätzung in Form von Worten oder gemeinsamer Zeit vor.

© Oleg Shupliak

Möchtest du jetzt wissen, wie du Liebe ausdrückst, dann schau dir das Suchbild an. Je nachdem, welches Motiv dir als Erstes ins Auge spring, verrät, wie du in der Liebe tickst. Im Video erklären wir, was es mit den unterschiedlichen Motiven auf sich hat.

Verwendete Quelle: jagranjosh.com