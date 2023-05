Selbstpause statt Selbstoptimierung 10 Ideen, Lebenszeit zu verschwenden – und zwar ohne Reue

Der Selbstoptimierungswahn nervt. Dem Druck, immer am Kreativsten, am Schönsten oder am Schlausten zu sein, kann nicht jede von uns standhalten. Wir können sowieso nicht alles schaffen, was wir uns vornehmen. Warum also nicht einfach mal zurücklehnen und Dinge tun, die im gesellschaftlichen Kosmos als "verschwendete Lebenszeit" gelten würden. Aus diesem Grund haben wir 10 Tipps für euch zusammengestellt, die richtig schön unproduktiv sind.