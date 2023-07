Psychologie: 5 Beziehungs-Eigenschaften, mit denen eure Liebe niemals verblasst

So ziemlich alle Paare wünschen sich eine leidenschaftliche Beziehung, die ewig hält. Wenn euch diese fünf Dinge verbinden, dann bleibt ihr vermutlich für immer glücklich zusammen.

Ihr wollt mit eurem Partner oder eurer Partnerin für immer zusammen bleiben?

Für eine lange und liebevolle Beziehung gibt es zwar kein Geheimrezept, aber trotzdem können bestimmte Eigenschaften einer Partnerschaft dafür sorgen, dass sie wirklich für immer glücklich ist.

Psychologie: So führt ihr eine lange und erfüllende Partnerschaft

Wenn ihr mit eurem Lieblings-Beziehungsmenschen alt werden möchtet, dann erfordert das die Bereitschaft, immer wieder an sich selbst und an der Beziehung arbeiten zu wollen und sich aktiv Zeit füreinander zu nehmen. Natürlich geht es nicht nur um "Arbeit", ihr sollt euch auch fallen lassen können und einfach die Präsenz des:der anderen genießen. Im Video erfahrt ihr, auf welche fünf Charaktereigenschaften ihr in eurer Partnerschaft achten könnt, die dafür sprechen, dass ihr lange zusammen bleibt.

Verwendete Quelle: yourtango.com