von Jeanine Insam Egal, ob in Job, Freundeskreis oder beim Dating: Überall versuchen andere Menschen, uns zu manipulieren. Zum Glück verraten sie sich dabei häufig, durch eindeutige Körpersprache-Signale

Traurig, aber wahr: Praktisch jede und jeder von uns wurde bereits in seinem Leben manipuliert. Dabei ist es egal, in welcher Lebenssituation oder in welchem gesellschaftlichen Umfeld du dich derzeit befindest. Ob in der Arbeit oder zu Hause, die Gefahr der Manipulation besteht grundlegend.

5 klare Signale, die einen Manipulator verraten

Ein Manipulator hat es sich meistens zum Ziel gesetzt, dich für seine Ziele einzusetzen, ohne dass du es überhaupt mitbekommst. Dafür nutzt er (oder sie) verschiedene Verhaltensweisen, die deine Gefühle durcheinanderwirbeln sollen. Im Video zeigen wir dir, wie du einen Manipulator durch seine Körpersprache entlarven kannst.

Verwendete Quelle: entrepreneur.com