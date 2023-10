Psychologie: Bist du zu nett? 4 Gründe, warum es dir nicht guttut

Mit einer netten Geste oder gemeinsamer Zeit können wir unseren Mitmenschen schnell ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Doch wusstest du, dass es deinem Wohlbefinden unter Umständen schaden kann, wenn du dauerhaft zu nett bist?

Bekannten, Freunden oder auch Familienmitgliedern schenkt man in der Regel gerne Zeit oder steht ihnen helfend zur Seite. So können wir ihnen eine Freude bereiten – doch tatsächlich kann es deiner Gesundheit in manchen Situationen schaden, wenn du über die Maße freundlich bist.

Psychologie: So kann zu nettes Verhalten dein Wohlbefinden beeinflussen

Zuvorkommendes, höfliches und nettes Verhalten ist eine Eigenschaft, die von unseren Mitmenschen oft sehr geschätzt wird. Deswegen kann es uns hin und wieder schwerfallen, die eigenen Bedürfnisse zu verfolgen. Unter welchen Umständen "zu nett sein" deine Gesundheit beeinflussen kann, erfährst du im Video.

