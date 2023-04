von Jeanine Insam Für viele ist Treue ein wichtiger Bestandteil in einer Beziehung – und doch kommt es statistisch gesehen in fast jeder zweiten Partnerschaft zu Seitensprüngen. Woran kann das liegen?

Klar, es gibt offene Beziehungen, in denen niemand auf der Exklusivität des Partners besteht - doch in den meisten Partnerschaften ist ein Seitensprung ein schlimmer Vertrauensbruch, der häufig auch das Ende der Beziehung bedeutet. Dabei sind Männer wie Frauen gleichermaßen anfällig dafür - doch in den meisten Fällen ist eine Affäre ein Symptom von Problemen, die man schon vorher gemeinsam angehen kann.

Seitensprung verhindern: 3 Tipps, mit denen du eure Beziehung stärken kannst

Natürlich gibt es kein Patentrezept gegen Untreue, denn jede Partnerschaft ist verschieden und verändert sich laufend. Doch wenn beide Partner es schaffen, ehrlich miteinander zu kommunizieren und Krisen gemeinsam anpacken, haben Affären zumindest sehr schlechte Karten. Im Video seht ihr, wie ihr das gemeinsame Vertrauen ineinander stärken und damit auch eure Liebe beschützen könnt.

Verwendete Quelle: forbes.com