Dass "Ghosting" nicht gerade die feinste Art ist, Schluss zu machen, haben viele von uns schon erfahren müssen. "Semi Ghosting" ist noch perfider – und hinterlässt euch mit einem besonders schlechten Gefühl. Hier seht ihr, worauf ihr achten solltet.

Es sollte ja eigentlich nicht so schwer sein: Wenn beim Dating der Funke einfach nicht überspringen will, kommt eine bedauernde Bemerkung in diese Richtung und niemand macht sich weiter Hoffnung, dass sich da vielleicht die große Liebe anbahnen könnte. Die Realität sieht natürlich anders aus; immer wieder ist "Ghosting" bei konfliktscheuen Singles das Mittel der Wahl, um den Kontakt abzubrechen, ohne Farbe zu bekennen. Noch gemeiner ist allerdings "Semi-Ghosting", was für umso mehr Verwirrung sorgt und eurem Selbstwertgefühl einen noch härteren Schlag versetzten kann.

Semi-Ghosting: Halbe Sache für halbherzige Singles

Während man beim Ghosting auf eine eisige Wand des Schweigens stößt (was ja schlimm genug ist), werdet ihr beim Semi-Ghosting immer weiter unter Anspannung gehalten – ohne zu ahnen, dass euer Gegenüber schon lange kein Interesse mehr an euch hat. Zum Glück gibt es sehr klare Signale, mit denen ihr schnell erkennt, was Sache ist – im Video seht ihr, wann ihr Gefahr lauft, ein Opfer von Semi-Ghosting zu werden.

Verwendete Quelle: Psychology Today