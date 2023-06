Sommer, Sonne, Schwitzen. Was man dann nicht will: Körperkontakt. Aber wie soll man dann Sex haben? Wir haben da ein paar Tipps.

Es ist warm, sehr warm. Schon die kleinste Bewegung bringt dich ins Schwitzen. Das, was man dann eigentlich am wenigsten möchte: berührt werden. Aber keinen Sex zu haben, weil Sommer ist, ist irgendwie auch keine gute Lösung.

Klar, beim Sex wird es schon mal heiß. Dabei ins Schwitzen zu kommen, ist auch nichts ungewöhnliches, aber bei tropischen Temperaturen, wo wirklich jede Bewegung schon in Schweißbächen endet, ist der Gedanke an Sex eher unbefriedigend. Warmes Schlafzimmer, warmes Bett, warmer Körper. Nö, lieber nicht. Oder doch?

Wie es trotz Hitze auch im Bett auf die richtige Weise hot wird, verraten wir hier.

1. Stellungen, die dich weniger ins Schwitzen bringen.

Das Sex eine schweißtreibende Angelegenheit sein kann, ist kein Geheimnis. Doch gerade im Sommer könnte das ein wenig überhand nehmen. Daher empfehlen sich vor allem Stellungen, wo der Hautkontakt so gering wie möglich gehalten wird, denn Körperkontakt, Reibung und Co erzeugen nur noch mehr Wärme. Auf große Anstrengungen sollte zusätzlich verzichtet werden. Besser langsam angehen, auch, um das Herz-Kreislauf-System nicht zusätzlich zu belasten. Geeignete Stellungen sind beispielsweise Löffelchen, Reiter- oder Doggy Style, denn hier kann der Körperkontakt auf ein Minimum reduziert werden und der Spaß geht trotzdem nicht verloren.

Alternativ könnt ihr euch auch gegenseitig oder selbst befriedigen, ohne penetrativen Sex zu haben. Auch das kann ziemlich schnell ziemlich hot werden.

2. Für Abkühlung sorgen

Ein stickiges Schlafzimmer ist wenig sexy. Daher gilt hier: Frische muss her. Beispielsweise mit der richtigen Bettwäsche. Perfekt für heiße Tage sind vor allem atmungsaktive Stoffe wie Baumwolle, Leinen, Seide und Bambusviskose. Die kühlen etwas und nehmen den Schweiß auf, während Kunstfasern möglicherweise für einen kleinen See im Bett sorgen.

Auch Ventilatoren bieten etwas Abkühlung und sorgen vor allem für den ein oder anderen angenehmen Luftzug.

Trick 17: Legt ein großes Handtuch ins Eisfach und dann aufs Bett. Hält zwar nicht ewig, bringt aber erstmal einen grandiosen Frischekick. Und das Beste: Wenn dann die Eiswürfel zum Einsatz kommen, seid ihr schon perfekt vorbereitet.

Für eiskalten Spielspaß könnte ihr auch bestimmte Sextoys testen. Probiert doch mal einen Glasdildo aus dem Kühlschrank. Oder, wer die Kombi Lebensmittel und Sex mag, kann auch gefrorene Himbeeren oder Weintrauben ins Spiel einbauen.

3. Sommersex: Wo und wann?

Muss es immer das Bett sein? Nein! Im Sommer dürft ihr durchaus kreativ werden: unter der Dusche, auf den Fliesen, im Keller oder in der Garage. Ihr habt ganz sicher auch einen Ort, an dem es bei euch in der Wohnung oder dem Haus noch ein wenig kühler ist, als im Schlafzimmer.

Für den:die ein oder andere:n ist Outdoor-Sex auch noch eine Option. Einfach ein abgelegenes, schattiges Plätzchen suchen. Wichtig ist nur: Achtet darauf, dass wirklich niemand in der Nähe ist, schließlich gilt Sex in der Öffentlichkeit als Erregung öffentlichen Ärgernisses und das wollen wir natürlich nicht.

Auch die Uhrzeit kann eine Rolle spielen. Morgens und Abends ist es wenigstens etwas kühler als am Abend. Und auch eine nächtliche Unterbrechung kann ganz schön heiß werden.

Besonders wichtig: Geht es langsam an, macht Pausen, wenn ihr merkt, euer Kreislauf macht schlapp und trinkt zwischendurch auch immer mal wieder einen Schluck. Und jetzt: Enjoy!