7 Dinge, die wir beim Sex ausprobieren sollten, solange wir noch fit sind

Samstagabend das gute alte Rein-Raus-Spiel, danach noch ein wenig kuscheln und einschlafen. Ja, kann man machen. Kann sogar gut sein! Oft lohnt es sich aber, mal etwas völlig Anderes auszuprobieren. Vor allem, weil wir jetzt in der Blüte unseres Lebens - und uns noch alle sexuellen Praktiken offen stehen. Nicht falsch verstehen, natürlich können wir auch mit 90 noch guten Sex haben. Diese Dinge sollten wir aber sicherheitshalber JETZT ausprobieren!

1. Der Helikopter

Ihr seid einigermaßen sportlich? Dann könnt ihr in dieser Stellung jede Menge Spaß haben. Euer Schatz liegt auf dem Rücken, ihr sitzt mit dem Gesicht zu ihm gewandt auf ihm und streckt die Beine in die Höhe. Nun versucht er, euch im Kreis zu drehen. Wenn's nicht zum Orgasmus führt, dann vielleicht zu einem Lachflash - beides geil!

2. Sex im Wasser

Schwimmbad, Whirlpool, Badewanne (eine große!) oder Ostsee - Sex im Wasser ist einfach noch mal eine ganz eigene Nummer für sich. Und unabhängig von der Wassertemperatur ziemlich heiß!

3. Spaß auf der Rückbank

Zugegeben, hier muss man etwas rumexperimentieren, welche Stellung passend ist. Aber mal eben spontan in einen Feldweg einzubiegen und Sex im Auto zu haben, kann richtig geil werden. Das Non-Plus-Ultra: Sommerabend, Cabrio, Sternenhimmel. Okay, okay, jetzt wird's vielleicht zu kitschig ...

4. Sex-Rekord

Geht so: Ihr bleibt den ganzen Tag im Bett und habt so oft Sex, bis ihr einfach nicht mehr könnt. Wie viele Male bekommt ihr zusammen?

5. Die Nächste, bitte!

Ihr habt für gewöhnlich in maximal 3 Stellungen nacheinander Sex? Dann nehmt euch mal vor, während EINES Liebesspiels 10 Stellungen auszuprobieren.

6. Von A nach B

So und jetzt macht ihr das Gleiche mit den Orten. Vom Küchentisch, zum Wohnzimmerteppich, über den Schreibtisch bis hin zur Dusche. Dafür braucht man etwas Kondition, aber die habt ihr sicher!

7. Der Hotdog

Achtung, noch eine Sexstellung für Gelenkige! Dabei liegt die Frau wie in der Missionarsstellung, winkelt die Beine allerdings nicht an, sondern streckt sie gerade nach oben. Der Mann fasst sie bei den Unterschenkeln und schiebt sie in Richtung ihres Körpers.

