Diese Kleinigkeit macht dich zu einer noch besseren Küsserin

Küssen kannst du? Glauben wir sofort! Trotzdem: Mit einem einfachen Trick wirst du die Königin des Küssens.

will gelernt sein – jedenfalls, wenn man kein Naturtalent ist (was natürlich die meisten von uns sind!). Üben schadet aber so oder so nicht: Küssen macht nämlich glücklich, festigt die Beziehung und stärkt nachweislich das Immunsystem. Also Speichel frei und los!

Männer mögen's feuchter

Was die Sache ein bisschen erschwert: Männer und Frauen haben offenbar leicht unterschiedliche Vorstellungen vom perfekten Kuss. Zumindest legen das Untersuchungen nahe, zum Beispiel eine Studie der Albany University (New York) von 2007. Etwas mehr als 1.000 Studenten wurden damals befragt und die Antworten lieferten nicht nur interessante Erkenntnisse über den Zweck, den die Geschlechter tendenziell beim Küssen verfolgen (Männer küssen eher zur Versöhnung und beim Sex, Frauen, um den Beziehungsstatus zu bestätigen und zu festigen), sondern auch über die geschlechtsspezifischen Wünsche.

Während Frauen es gerne leidenschaftlich und clean haben und nicht immer auf einen hinaus müssen, um zufrieden zu sein, bevorzugen Männer deutlich feuchtere Küsse mit möglichst viel Zunge (das erklärt einiges, werden jetzt sicher manche von uns denken ...).

Aber alles halb so wild! Denn mit einem einfachen Trick kommen wir unserem Kusspartner locker genug entgegen, um ihn anschließend guten Gewissens und ebenfalls glücklich zu entlassen – auch ohne Speichelflut.

Was wir vor dem Kuss tun können

Laut Sadie Allison, Sex-Coach und -Expertin, können wir nämlich schon im Vorfeld, bevor sich unsere Lippen überhaupt berühren, die Leidenschaft bei ihm entfachen und sein Glücksgefühl erhöhen – indem wir uns einmal selbst sanft über unsere Lippen lecken! Leicht auf die Unterlippe beißen funktioniert auch, Hauptsache, wir lenken seinen Blick – auf möglichst erotische Weise – auf unsere roten Sinnlich-Organe.

Und falls du beim Küssen nicht weißt, wohin mit deiner Hand: Die Expertin empfiehlt seinen Nacken. Allerdings gilt da anders als im Lippenbereich: Zu viel Feuchtigkeit würde ihn wahrscheinlich eher abturnen ...

Videotipp: Diese Sternzeichen sind die besten Küsser