Besserer Sex durch Sport ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt des Workouts - im Video seht ihr, welches Training euch zu ganz neuen Höhepunkten verhelfen kann.

Wenn es gut läuft, kann Sex für manche Menschen ja sogar ein vollwertiger Ersatz für jede sportliche Ertüchtigung sein. Doch viel besser ist es, wenn sich Sport und Leidenschaft ergänzen, und euer Workout euch so ganz nebenbei zu unfassbar viel besserem Sex verhelfen kann?

Sport, der eurem Liebesleben einheizt

Dabei geht es in erster Linie gar nicht mal so sehr darum, bestimmte Muskelgruppen zu trainieren. Klar, es wird immer wieder Männer geben, die euch erzählen wollen, dass nur Frauen mit flachem Waschbrettbauch und knackig trainierten Po-Muskeln so richtig heiß sind (interessanterweise sind das sehr oft Menschen, die auch gerne erzählen, dass Männer ja nur mit einem gemütlich-rundlichem "Dad-Bod" für Frauen attraktiv sind. Aber in Wahrheit profitiert echte Sexyness von ganz anderen Dingen. Von einem bewussten, positiven Körpergefühl, zum Beispiel. Von dem Selbstvertrauen, das entsteht, wenn man sich selbst und seine Bedürfnisse genau kennt, und auch weiß, welche Kräfte in einem stecken. Und siehe da: Jenseits vom strikten Kalorien-verbrennen kann Sport uns vor allem auch dabei helfen, uns selbst ganz neu zu entdecken, und neu lieben zu lernen.

Der entscheidende Muskel

Das gilt natürlich auch im doppelten Sinn - denn von dieser positiven Entwicklung profitiert auch euer Partner, vorausgesetzt er oder sie ist auch für etwas mehr Sport im Leben zu begeistern. Studien belegen zumindest ziemlich klar, dass Partner, die beide eine schweißeintreibene Workout-Session hinter sich haben, oft überraschend intensiven Sex miteinander haben. Und natürlich gibt es einen Muskelbereich, der tatsächlich sehr stark zu intensiveren Orgasmen beiträgt - aber das liegt nicht daran, dass er euch zu einem Männer-Pin-Up werden lässt. Im Video seht ihr drei Sportarten, die euch aus den unterschiedlichsten Gründen zu besserem Sex verhelfen - und generell zu mehr Power und Zufriedenheit im Leben!