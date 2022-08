Ob als Vorspiel oder solo – ein Blowjob bringt die meisten Männer um den Verstand. Und mit diesen zehn Tipps wirds noch heißer!

So schön es auch ist, den Partner in sich zu spüren – ein wenig Abwechslung im Bett ist immer gut! Oralsex ist viel mehr als nur ein Vorspiel. Richtig ausgeübt, bedeutet er Liebe, Lust und Lifestyle pur! So wie uns unsere Partner:innen beispielsweise beim Cunnilingus auf den Lustgipfel befördern, können wir sie beim Blowjob zum Höhepunkt bringen. Besonders lustvoll wird der Oralverkehr, wenn beide Personen gleichzeitig verwöhnt werden, wie zum Beispiel bei der Sexstellung 69.

Die Voraussetzung: Ihr habt auch wirklich Lust darauf. Wer nur bläst, weil er oder sie sich verpflichtet fühlt, der kann nicht wirklich gut "performen". Dann lieber lassen. Schließlich können wir alle frei entscheiden, ob wir das möchten oder nicht – ein schlechtes Gewissen ist da absolut fehl am Platze.

Falls ihr euch für eine Fellatio entscheidet – hier kommen die besten Tipps:

1. Eine gute Position für den Blowjob finden

Auf ihm, unter ihm, neben ihm ... Zuerst einmal gilt: Macht es euch beim Oralverkehr bequem, denn das Lustspiel sollte doch nicht schon nach zwei Minute vorüber sein. Ihr könnt euch zwischen seinen Beinen positionieren, ihn aber auch bitten, sich über euch im Vierfüßlerstand zu platzieren. Manchmal ist es auch angenehm, wenn er während des Oralverkehrs in einem Sessel oder auf dem Bett sitzt und ihr vor ihm kniet. So könnt ihr ungehindert blasen. Wenn euch in einer Position der Rücken oder Nacken weh tut: Bringt Variation in die Sache – und platziert ihn oder euch einfach anders. Er wird sicher nichts dagegen haben!

2. Sieh ihm beim Blowjob ab und an in die Augen

Die meisten Männer turnt es an, wenn ihr:e Freund:innen ihnen beim Blowjob in die Augen sehen. Außerdem mögen sie es, wenn die andere Person ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie Spaß bei der Sache hat - und es nicht nur ihm zuliebe macht. Und das sollte, wie gesagt, das oberste Gebot sein: Nur das tun, was man auch wirklich tun möchte. Sonst hat am Ende niemand Spaß dabei.

3. Die richtige Zungen-Akrobatik beim Blowjob

Die Frage ist ja: Soll man ganz stark saugen, lecken, wirklich blasen oder nur sanft lutschen, um ihn beim Oralsex zu verwöhnen? Die Antwort lautet: Jeder Mann mag es anders. Eine gute Idee ist, ihn einfach mal nach seinen Bedürfnissen zu fragen. Ihr seid seine Partner:innen, also nur keine Scheu! Er kann euch die gewünschte Intensität beispielsweise an euren Fingern demonstrieren. Werdet kreativ: Arbeitet zwischendurch zum Beispiel nur mit eurer Zungenspitze und fahrt an der Unterkante seines Penisses entlang, dann zur Spitze, dann wieder runter. Beim perfekten Blowjob solltet ihr außerdem an Speichel nicht sparen. So fühlt es sich am besten an.

4. Die Hand dazu nehmen

Ausschließlich den Mund für Blowjobs zu benutzen, ist nicht nur anstrengend, sondern auch selten effektiv. Nehmt eure Hand beim Oralsex zu Hilfe, indem ihr Zeigefinger und Daumen oder alle Finger zu einem Ring formt und damit euren Mund verlängert. Sieht dann so aus wie eine Art Megafon. Zwischendurch könnt ihr die Hand in einer halben Pirouettenbewegung hin und her drehen. Streichelt auch ab und zu die Innenseiten seiner Schenkel.

Einer der wichtigsten Tipps: Wechselt beim Oralverkehr eure Bewegungen immer mal ab – damit er nicht weiß, was als nächstes passiert. Beim Blasen ist es ähnlich wie beim Cunnilingus: Abwechslung ist aufregend – und Überraschungen ultra heiß.

5. Den Würgereiz beim Blowjob erkennen und vermeiden

Wenn ihr durchs Auf und Ab einen Würgereiz entwickelt, macht zwischendurch einfach mit der Hand weiter oder verändert den Winkel, in dem der Penis in euren Mund eintritt. Nimm niemals Qualen oder Schmerzen in Kauf!



Übrigens: Dass der Penis komplett in den Mund genommen werden kann, ist eine unrealistische Fantasie, entstanden durch Sex in Pornos. In der Wirklichkeit kann das kaum jemand. Macht euch also keine Sorgen, wenn es nicht funktioniert! Das ist keine Voraussetzung dafür, dass er zum Orgasmus kommt. Ihr müsst euch nicht an einem Porno orientieren. Macht das, womit ihr euch wohlfühlt. Dann wird es ihm auch Spaß machen.

6. Die Hoden beim Blowjob nicht vergessen

Im Eifer des Gefechts vergessen wir seine Bällchen gerne mal. Dabei können sie ihm so viel Lust bereiten, wenn man sie mit einbezieht. Während die eine Hand an seinem Schaft liegt, könnt ihr mit der anderen die Hoden sanft liebkosen. Ihr könnt bei dem Bereich zwischen After und Hoden beginnen und euch dann langsam vortasten. Männer mögen es auch, wenn ihr ihre Eier leckt oder in den Mund nehmt. Dabei mit der Zunge leicht an der Unterseite entlangfahren!

7. Nicht auf Krampf schlucken

Er kommt beim Oralsex zum Höhepunkt – und dann? Ob ihr sein Sperma schlucken möchtet, ist euch selbst überlassen. Einigen macht Sperma gar nichts aus, anderen kommt das Würgen. Auch wenn manche Männer darauf stehen: Zwingen solltet ihr euch zu gar nichts – auch nicht euren Partner:innen zuliebe! Wer es doch mal probieren möchte: Das Sperma ins Taschentuch zu spucken, ist auch völlig okay! Einfach eine Packung neben das Bett stellen. Es ist natürlich auch in Ordnung, wenn ihr sein Sperma gar nicht im Mund haben möchtet. Das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern einfach damit, wie geschmacksempfindlich man ist.

8. Der Eiswürfel-Trick

Nehmt einen Eiswürfel in den Mund oder trinkt ein warmes Getränk, bevor ihr ihn verwöhnt. Manche Männer stehen auf Kälte oder Wärme – und kommen dadurch leichter zum Höhepunkt.

9. Good Blowjob-Vibes

Wenn ihr seinen Penis im Mund habt, fangt an, leise zu summen. Was das bringen soll? Ihr erzeugt so eine Vibration! Klingt vielleicht erst mal komisch, doch wie gut Vibration sein kann, wissen wir ja von unseren Sextoys.

10. Zieh zu!

Zugegeben, jetzt kommt ein etwas ungewöhnlicher Trick für den Oralsex – er ist aber ziemlich effektiv: Bindet eine Strumpfhose oder ein Band um seinen Penis und zieht es während des Blasens immer ein Stück fester – natürlich nur, solange es für ihn angenehm ist. Durch den Druck kann sich sein Lustempfinden und die Intensität des Orgasmus steigern.

Das Expertinnen-Interview: "Blowjobs? Können die meisten Frauen nicht"

In ihrem Buch "Lets talk about Sex" erzählen Männer der Autorin Jana Förster, was sie sich beim Blowjob wünschen, wo sie quasi Verbesserungspotenzial sehen. Da sind wir mal gespannt.



BRIGITTE: Frau Förster, Sie haben Männer interviewt, die behaupten, dass viele Frauen nicht wissen, wie ein guter Blowjob funktioniert. Kann das wirklich sein?

Jana Förster: Ich gestehe: Ich war selbst sehr überrascht. In der Tat scheinen viele Frauen ihre Fellatio-Qualitäten leider ziemlich zu überschätzen. Männer fühlen sich in diesem Punkt oft "abgearbeitet", weil Frauen denken, dass es zu einem Vorspiel einfach "dazugehört". Sie tun es nicht aus eigenem Interesse heraus.



Welche Männer-Aussage hat sie besonders überrascht?

Der Grundtenor der Antworten war überraschend: Nämlich, dass im Schnitt nur zehn bis zwanzig Prozent der Frauen einen guten Blowjob beherrschen. Aber Männern reicht das einfache "Rein-raus-Spiel" nicht, um das ganze als gelungen zu bezeichnen. In den meisten Fällen läuft es nur genauso ab. Dabei ist es gar nicht so schwer, die eigene Lust und die des Mannes zu steigern. Ein Mann hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Er sagte: "Blast so, wie ihr Frauen geleckt werden wollt."



Kann man männliche Vorlieben beim Fellatio überhaupt verallgemeinern?

Ja, in diesem Punkt schon. Ich habe von allen Männern gehört, dass sie es dann besonders genossen haben, wenn die Frau Spaß dabei hatte. Wenn Leidenschaft, Lust und Genuss auf beiden Seiten zu spüren war. Dann fühlen sich Männer begehrt. Sie wollen spüren, dass die Frau es selbst auch gern mag und es nicht nur ihm zuliebe tut. Da ist die Technik gar nicht so wichtig, Lust ist hier das Geheimnis.

Warum stehen Männer überhaupt so sehr auf Blowjobs?

Es geht um Macht und Dominanz. Nahezu jeder Mann findet es extrem heiß, wenn eine Frau vor ihm kniet und ihn "bedient". Er fühlt sich begehrt und mächtig, vor allem, wenn sie ihm dabei in die Augen schaut und ihn zusehen lässt, wenn sie ihn verwöhnt. Außerdem kommt ein Blowjob dem Gefühl des Geschlechtsverkehrs (im Rahmen des Vorspiels) am nächsten. Und es ist sehr abwechslungsreich für einen Mann: Es ist warm, die Zunge, die Lippen und im Idealfall die Hände geben viele verschiedene Reize. Mehr sogar als beim Geschlechtsverkehr an sich.

Was ist für Sie der ultimative Blowjob-Tipp?

Oh, da gibt es einige. Der wichtigste Tipp ist: Spaß! Frauen sollten bei Blowjobs genießen, dass sie die Lust des Mannes in der Hand beziehungsweise zwischen den Lippen haben. Sie sollten damit spielen und das Gefühl der Macht ausnutzen, seinen Orgasmus in der Hand zu haben. Das bringt auch einer Frau hervorragende Lustgefühle und großen Spaß.

Geht es noch etwas genauer ...?

Meistens hat die Frau beim Blasen eine Hand frei, die natürlich dazu verwendet werden kann, sich selbst zu streicheln. Man kann beim Blasen hervorragend mit der Zunge spielen, verschiedene Druckintensitäten mit den Lippen, der Zunge und den Händen austesten. Und: Die Hoden nicht vergessen! Sie sind sehr empfindlich und für viele Männer ist das Liebkosen ein absoluter Lust-Kick. Noch ein Hinweis zum Finale: Das Schlucken des Spermas ist für Männer nur dann geil, wenn die Frau es wirklich selbst will und darauf steht. Schluckt sie es nur ihm zuliebe oder würgt sogar dabei, turnt es Männer vollkommen ab. In diesem Fall: Bitte sein lassen!

Diese Themen könnten euch auch interessieren: Sexstellungen mit Kalorienverbrauch, erotische Geschichten und squirten