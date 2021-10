Nicht dass wir uns tatsächlich danach richten würden, aber nur mal reeeeiin theoretisch: Was finden Männer beim Sex eigentlich so richtig hot? Ein Reddit-Thread schafft Klarheit.

Klar, wir könnten uns die Top 10 der beliebtesten Pornos von Männern anschauen und wüssten Bescheid (und wären wahrscheinlich für den Rest unseres Lebens bedient ...). Andererseits gucken wir uns "Harry Potter" oder "A Star is Born" ja auch nicht an, weil wir so gerne zaubern oder selber auf der Bühne stehen und singen wollen (auf Bradley Cooper als Ehemann könnte man sich aber eventuell einlassen ...).

Was schließen wir daraus? Es gibt durchaus Grund zu der optimistischen Annahme, dass Männer im eigenen Bett gar nicht mal soooo auf aufgespritzte Körperteile und überdurchschnittlich dehnbare Kiefergelenke stehen! Deshalb haben wir allen Mut zusammengenommen und einen Blick in einen Reddit-Thread geworfen, der sich an Männer richtet und fragt: "Was macht eine Frau beim Sex eurer Meinung nach zu einer Granate?" Hier die unzensierten, beliebtesten Antworten ...

11 Eigenschaften, die dich zu einer grandiosen Sexpartnerin machen – laut Männern

1. Begeisterung

"Enthusiasmus!"

2. Anziehungskraft

"Es geht weniger darum, was eine Frau im Bett macht, als wie sehr du diese Person magst und dich zu ihr hingezogen fühlst."

3. Ein übergesprungener Funke

"In erster Linie unsere Chemie. Der beste Sex, den ich je hatte, war eindeutig mit einer Frau, die extrem auf mich stand und mich das deutlich spüren ließ."

4. Begierde

"Männer wollen begehrt werden, genau wie Frauen. Wenn mir eine Frau ins Ohr flüstert und sagt, wie sehr sie mich will und wie heiß sie mich findet, und mir das zeigt, finde ich das super sexy. Ich selber lasse mich dann auch mehr fallen und knie mich voll rein."

5. Kuscheln

"Wenn sie mir zeigt, dass sie meinen Körper mag, egal ob verbal, körperlich (Bein um meine Hüfte, in den Arm nehmen) oder wie auch immer. Wenn sie anschließend gerne kuschelt, ist das großartig!"

6. Offenheit ... und Selbstvertrauen!

"Sexuelle Kompatibilität. Ich habe da so ein paar spezielle Vorlieben und finde es toll, wenn eine Frau zumindest offen dafür ist, selbst wenn wir es nie wirklich ausprobieren. Mir geht's darum, dass ich mich im Bett wohlfühle und ich selbst sein kann, ohne Angst, dafür verurteilt zu werden. Und das Heißeste, was eine Frau beim Sex tragen kann, ist Selbstvertrauen!"

7. Voller Einsatz

"Jede ist anders. Solange sie Spaß dran hat, sich einbringt und sagt, was sich gut für sie anfühlt, ist alles wunderbar."

8. Herz

"Begeisterung ist alles! Talent und Fähigkeiten bringen nichts, wenn du nicht mit dem Herzen dabei bist."

9. Experimentierfreude

"Wenn eine Frau sich wohl damit fühlt, alle möglichen Aspekte von Sexualität zu erkunden, ist das für mich ein wunderschönes Erlebnis. Die Fähigkeit zu kommunizieren ist dabei sehr wichtig."

10. Mobilität

"Was eine Frau im Bett großartig macht, ist, dass wir gar nicht unbedingt im Bett sein müssen. Alles, was ich mir wünsche, ist begehrt zu werden, und das muss nicht immer im Bett unter der Bettdecke und bei ausgeknipstem Licht passieren, kurz bevor wir schlafen gehen. Ich möchte, dass sie mich im Auto berührt, in der Küche küsst, egal wo. Und es muss nicht mal auf Sex hinauslaufen, ich möchte nur merken, dass ich begehrt werde. Das finde ich sexy. Und das wünsche ich mir von einer Partnerin."

11. Anwesenheit

"Die bloße Tatsache, dass sie mit mir im Bett ist."