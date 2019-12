Jede dritte Frau hat dieses Problem beim Sex – du auch?

Das nicht immer alles rund läuft im Bett, ist völlig normal. Schließlich ist guter Sex auch immer ein bisschen Arbeit. Eine offene Kommunikation, bedingungsloses Vertrauen, eine gute Portion Selbstwert ... all diese Sachen sind nicht so einfach – und schon gar nicht selbstverständlich.

In seinem Sexreport 2017 hat der Erotikshop Amorelie jede Menge Daten rund ums Thema Lust und Liebe erfasst. Eine Zahl, die uns Sorgen macht: Nur 14 Prozent der Frauen mag sich selbst. Knapp jede Dritte sagt sogar: "Ich fühle mich unwohl in meinem Körper!" Das dass weitere Probleme wie Orgasmus-Schwierigkeiten nach sich zieht, ist logisch.

Was hilft: Reden! Denn häufig kann einem der Partner die größten Selbstzweifel nehmen. Und Hand aufs Herz – vermeintliche Problemzonen fallen ihm höchstwahrscheinlich eh nicht auf. Eine Alternative ist, mal eine Liste mit all seinen Vorzügen niederzuschreiben – das Gleiche kann natürlich auch der Partner tun. Tut wirklich gut, so viel Positives über sich zu lesen!

Ihr wollt noch mehr Zahlen? Wir haben für euch noch weitere interessante Fakten aus dem Sexreport zusammengestellt.

Welche Sex-Fantasien haben Frauen und Männer?

Hier sind sich Männer und Frauen einig: 64 beziehungsweise 41 Prozent träumen von Oralsex.

Welche Stellungen sind am beliebtesten?

Bei den Männern liegt ganz klar die Missionarsstellung vorne – die Frauen mögen es am liebsten von der Seite.

Und das ist auch noch interessant ...