Wir wünschen uns doch alle, dass unser Partner beim Sex zum Höhepunkt kommt. Der Trend Prostata-Play soll genau das garantieren! Wie dieser abläuft und was ihr dabei beachten solltet.

Das Wichtigste vorab: Beim Sex sollte immer eine vertraute Atmosphäre herrschen und beide sollten mit dem Ausprobieren neuer Dinge einverstanden sein. Ist das geklärt, könnte dieser Trend euer Sexleben entscheidend verbessern – denn er soll G-Punkt-ähnliche Orgasmen für Männer zugänglich machen.

G-Punkt bei Frauen und Männern

Die Lippen, der Hals, die Brustwarzen – es gibt erogene Zonen, die geschlechtsunabhängig sind. Und dann gibt es aber auch solche, die besonders Frauen ansprechen, wie der sogenannte G-Punkt an der Vorderinnenseite der Vagina. Doch was viele nicht wissen: auch Männer haben einen G-Punkt – nämlich an ihrer Prostata.

Wo liegt die Prostata?

Die Prostata ist unter anderem dafür da, Samenflüssigkeit zu produzieren, die dann die Spermien transportiert. Sie liegt unterhalb der Harnblase am Beckenboden, kurz vor dem Rektum. Bei dem Sex-Trend Prostata-Play wird dieser Punkt intensiv berührt, sodass der Partner einen explosiven Orgasmus erlebt. Für die Art der Berührung gibt es dabei unterschiedliche Möglichkeiten.

Prostata-Play: 3 Varianten

Den Sex-Trend könnt ihr in unterschiedlichen Varianten in euer Liebesleben integrieren. Denn die Prostata kann von innen, von außen oder durch ein Sex-Spielzeug stimuliert werden:

Von innen: Die erogene Zone wird ganz genau getroffen, wenn die Massage innerlich erfolgt. Dafür wird ein Finger wenige Zentimeter in den Anus eingeführt, sodass die Prostata direkt massiert werden kann. Sie soll sich anfühlen wie ein Knoten. Mit Sex-Spielzeug: Anstelle eures Fingers könnt ihr natürlich auch auf Sextoys, beispielsweise einen Analvibrator, zurückgreifen und mit diesen die Prostata stimulieren. Von außen: Oder aber ihr möchtet doch lieber außerhalb des Afters bleiben – gar kein Problem. Auch eine Massage zwischen dem Anus und Hoden wirkt dem Trend zufolge extrem schön und befriedigend für ihn.

Übrigens: Besteht Hemmung, eine andere Person etwas in den Anus einführen zu lassen, kann die Prostata-Massage auch zunächst vom Partner selbst durchgeführt werden. So kann er allein herausfinden, ob ihm die Berührung tatsächlich gefällt.

Was es noch zu beachten gibt

Bevor ihr den Sex-Trend nun ausprobieren wollt, gibt es noch einige wichtige Dinge, die ihr wissen und beachten solltet. Wie anfangs geschrieben: das Wichtigste ist, dass ihr es beide wollt. Insbesondere wenn ihr euren Finger oder Sextoys in den Anus einführen möchtet, solltet ihr darüber hinaus auf eine ausreichende Hygiene achten – sowohl am After als auch an den Händen und dem Spielzeug. Dafür könnt ihr auch auf ein Kondom oder Einmalhandschuhe zurückgreifen. Wird der bloße Finger eingeführt, sollte um Verletzungen zu vermeiden auf kurze Fingernägel geachtet werden. Und egal für welche Variante ihr euch entscheidet, benutzt ausreichend Gleitgel.

So steht einem Orgasmus durch diesen Sex-Trend nichts mehr im Weg! Wird der Höhepunkt über die Prostata ausgelöst, wird er übrigens intensiver und länger erlebt – und kann mehrmals hintereinander erfolgen.

Verwendete Quellen: healthline.com, vice.com