von Emely Mielke Liebe, Leidenschaft, Lust - all diese Dinge entspringen meist einem: der Fantasie. Welche, manchmal überraschenden, Sex-Fantasien fast jede:r von uns hat, verraten wir dir hier.

Ein erfülltes Sexualleben trägt nicht nur zum persönlichen Wohlbefinden, sondern auch zu einer befriedigenden Partnerschaft bei und spielt für die einen eine große, für die anderen eine weniger große Rolle. Oft sind es vor allem die sexuellen Fantasien, die unsere inneren Wünsche zum Vorschein bringen. Laut Expert:innen gibt es bestimmte Gelüste, die wir fast alle haben und Hand auf Herz – wahrscheinlich kommt dir das ein oder andere Kopfkino sogar bekannt vor.

Laut dem Sexualforscher Barry McCarthy geht es bei den meisten Fantasien nicht darum, bestimmte Gedanken in die Realität umzusetzen, sondern nur darum, das zu phantasieren, was wir uns wirklich nur in unserer Vorstellung wünschen. Aus diesem Grund weichen die Fantasieszenarien auch meist von den typischen Missionsdarstellungen im Schlafzimmer ab und widmen sich Gedanken, die Lücken füllen von dem, was wir wollen, aber nicht haben.

Das sind die 3 häufigsten Sex-Fantasien

Dominanz

Von rund 4.000 Befragten geben 93% der Frauen und 81% der Männer an, sich vorzustellen, dominiert zu werden, während sich 85% der Männer und 76% der Frauen vorstellen, die dominante Rolle zu spielen. Damit verbunden sind Vorstellungen von BDSM, Rollenspielen oder Cosplay. Cosplay ist der Akt, sich als etwas oder jemand anderes zu verkleiden, während Rollenspiele von vornherein mit einer sexuellen Bedeutung assoziiert werden und diese unterschiedlichen Rollen rein durch das Verhalten zum Ausdruck gebracht werden. Aber Achtung – bei allen zwischenmenschlichen Handlungen ist besonders hier darauf zu achten, dass die Umsetzung dieser Fantasie natürlich stets im gegenseitigen Einvernehmen ausgeübt wird.

Sex mit mehreren Partner:innen

Sexuelle Fantasien mit mehreren Personen sind relativ häufig. Männer stellen sich häufiger als Frauen vor, mit mehreren Frauen zu schlafen, insbesondere mit anonymen Partnerinnen. Aber auch Frauen stellen sich in ihren Sex-Fantasien häufig mehrere Partner:innen vor. Vor allem gleichgeschlechtliche Partnerinnen und berühmte Persönlichkeiten stehen dabei an erster Stelle.

Sex mit Personen aus dem näheren Umfeld

Sei es der:die Chef:in, Lehrer:in oder Nachbar:in – Menschen aus unserem näheren Umfeld sind oft auch in unserer Fantasie präsent. Gleichzeitig üben sie einen gewissen Reiz aus und machen uns neugierig auf die unbekannten Seiten dieser Menschen. Wie bei allen Fantasien gilt jedoch auch hier, dass der bloße Gedanke nicht zwangsläufig dazu führt, dass bestimmte Dinge in die Tat umgesetzt werden wollen.

Wer hätte das gedacht: Auch diese Fantasien stehen ganz weit oben

Neben den Fantasien, die du vielleicht schon erahnen konntest, gibt es noch andere Kopfkinos, die beliebter sind, als man denkt, und die mit dem Klischee "dirty" oder "rough" wenig zu tun haben.

Homoerotik und Gender-Bending

Gender-Bendig ist, wenn eine Person die gesellschaftlichen Vorstellungen von ihrem Geschlecht in Frage stellt. Unabhängig von der sexuellen Orientierung kann sich jeder Mensch an Gender-Bendig ausleben. Drag-Queens beispielsweise leben sich für eine bestimmte Zeit in dem jeweils anderen Geschlecht aus, verspüren aber nicht den Wunsch permanent als das andere Geschlecht zu leben. Die Rede ist hier also nicht von trans. Auch sexuelle Fantasien von heterosexuellen Personen mit demselben Geschlecht sind laut Studien nicht untypisch. Vor allem Frauen ziehen in ihren Fantasien in Betracht, sexuelle Bedürfnisse mit dem selben Geschlecht auszuleben.

Romantik

Über 80% der heterosexuellen, homosexuellen und bisexuellen Personen fantasieren über eine romantische Situation mit ihrem:ihrer momentanen Partner:in. Vor allem romantischer Sex wird hier priorisiert, der jedoch natürlich von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Auch Tantric Sex wird in diesem Zusammenhang häufig erwähnt. Hierbei handelt es sich um langsameren Sex, bei dem die Verbindung zum Partner im Mittelpunkt steht, anstatt des Orgasmus' als Hauptziel. Tantra-Sex kann auch helfen, körperlich und spirituell präsent zu sein und bietet die Möglichkeit, alle Aspekte der Persönlichkeit zu erweitern.

Verwendete Quellen: psychologytoday.com, insider.com