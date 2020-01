3 Dinge, die Männern wichtiger sind als Sex

Es gibt diese berühmte Statistik: Männer denken alle sieben Sekunden an Sex. Ist natürlich Quatsch - wie könnten sie sich sonst auf irgendetwas Anderes konzentrieren? Tatsächlich legen Männer zwar viel Wert auf Sex, er ist für sie aber nicht das Wichtigste in einer Beziehung. Wenn folgende Dinge nicht passen, fühlen sie sich bei keiner Frau der Welt wohl.

1. Verständnis

Ein Mann möchte in seinem Mann-sein verstanden werden. In seinen Bedürfnissen, Beweggründen, Prioritäten. Seine Idealvorstellung: Die Freundin respektiert und versteht sein Verhalten, auch wenn er nicht perfekt ist. Damit das gelingt, tauscht er sich gerne mit der Liebsten aus (ja genau, er REDET!). Es ist ein altes Klischee, dass Männer sich vor längeren Gespräche scheuen. Es kommt nur auf das WORÜBER an. Männer reden zum Beispiel unheimlich gerne über den Job. Beim Abendessen, auf der Couch, bei einem Spaziergang ... und es ist ihnen super wichtig, dass die Partnerin Interesse daran zeigt.

2. Bestätigung

Ein Klischee, das wirklich stimmt: Männer sind ständig auf der Suche nach Bestätigung - im Job, im Alltag und in der Beziehung. Das heißt nicht, dass wir unserem Partner ständig über den Kopf streicheln und sagen müssen: "Gut gemacht, Tiger!" Nein, es geht darum, sich GEGENSEITIG Bestätigung in der Beziehung zu geben. Für Kleinigkeiten wie das gelungene Essen, aber auch für lebensbestimmende Dinge wie das Mutter- oder Vatersein. Und einfach ab und zu zu sagen: "Schatz, ich bewundere dich für das, was du leistest!" Mehr Komplimente für Männer findest du hier.

3. Vertrauen

Unbegründete Eifersuchtsdramen, Misstrauen und Unterstellungen ... Es gibt praktisch nichts, was Männer mehr auf die Palme bringt. Ihnen ist es wichtig zu vertrauen - und vor allem Vertrauen geschenkt zu bekommen. Wo wir wieder beim Thema Bestätigung wären. Vertraue ich meinem Freund voll und ganz, zeige ich ihm damit, dass ich ihn für einen guten Kerl halte. Und das ist ihm besonders wichtig.

