Wie verändert sich die Vagina mit 20, 30 und 40 Jahren?

Dass sich unser Körper im Laufe unseres Lebens verändert, das ist ganz klar. Wir bekommen Fältchen im Gesicht, dünneres Haar und oft auch ein paar Kilo mehr auf die Hüften. Gar kein Problem, schließlich ist das völlig normal. Auch unser Geschlechtorgan verändert sich mit der Zeit. Warum auch nicht? Wir erklären euch, wie das geschieht.

Übrigens: Mit der Vagina sind nicht die äußeren Geschlechtsteile gemeint. Diese - die inneren und äußeren Schamlippen sowie die Klitoris - werden Vulva genannt. Die Vagina ist der innen liegende Bereich, also die acht bis 12 Zentimeter, die die Vulva mit dem Muttermund verbindet. Bei unserer Übersicht beziehen wir uns sowohl auf die Vagina als auch auf die Vulva.

Die Vagina mit 20 Jahren

Die Vagina und die Vulva sind nach der Pubertät voll ausgebildet. Die Vulva ist noch sehr straff, genauso wie die Haut einer 20-Jährigen sehr fest ist. Erst im Laufe der Jahre verändert sich die Dehnbarkeit. Trotzdem ist auch in diesem Alter keine Scheide wie die andere. Ob die äußeren Schamlippen die inneren bedecken, ist bei jeder Frau anders und macht die besondere Vielfalt und Schönheit der Natur aus. Übrigens: Ausfluss ist völlig normal – hier erfährst du mehr darüber.

Die Vagina mit 30 Jahren

Die Elastizität der äußeren und inneren Schamlippen lässt nach. Außerdem können sie sich dunkler einfärben.

Besonders groß sind aber die Veränderungen bei Frauen, die Kinder bekommen. Während einer Schwangerschaft werden die Vagina und die Vulva stärker durchblutet und dehnen sich aus. Einige Frauen berichten auch, dass sie dadurch mehr Lust auf Sex haben. Das weibliche Geschlechtsorgan ist in dieser Zeit leicht bläulich gefärbt, die Oberfläche samtartig. Nach der Geburt schrumpft sie wieder. Die Angst, ab sofort "zu weit" für den Penis des Partners zu sein, ist aber unbegründet (egal bei welchem Umfang und welcher Penislänge!) Die Vagina ist elastisch wie ein Gummiband und zieht sich wieder zurück. Beckenbodentraining hilft außerdem, um die alte Form wiederzubekommen.

Die Vagina mit 40 Jahren

Zwischen Mitte 40 und 50 Jahren setzen bei vielen Frauen die Wechseljahre sein. In dieser Zeit wird die Ausschüttung des Hormons Östrogen verringert. Das kann - muss aber nicht bei allen Frauen - zur Folge haben, dass die Vaginalhaut dünner und empfindlicher wird. So wie Männer in der zweiten Lebenshälfte vielleicht Probleme mit der Erektion bekommen, so können Frauen bei sexueller Erregung weniger Scheidenflüssigkeit produzieren. All das kann Schmerzen beim Sex verursachen.



Trotzdem muss man davor keine Angst haben. Frauen können mit einem längeren und liebevollen Vorspiel noch immer feucht werden, zur Not unterstützt eine Vaginalcreme. Wichtig ist, dass die Männer ein Verständnis dafür bekommen, was sich während der Wechseljahre bei den Frauen verändert. Dann muss die Lust am Sex nicht sinken!

Ein Hoch auf unsere Vagina!

Schönheitsoperationen im Intimbereich liegen im Trend. Viele Frauen legen sich unters Messer, weil sie ihre Vagina beziehungsweise Vulva nicht schön finden. Zum Beispiel wollen manche Frauen, dass ihre Schamlippen die Klitoris ganz bedecken, oder sie wollen ihre inneren Schamlippen verkleinern lassen. Ein fragwürdiger Trend, denn ist es nicht die Vielfalt, die Schönheit ausmacht? Dieses Projekt zeigt wunderbar, wie unterschiedlich (und schön!) Frauen in der Intimzone sind - egal in welchem Alter!

