Energetisch oder sinnlich Ein Tool zeigt dir, welcher Sex-Persönlichkeitstyp du bist

von Anna Shamoevi Wir alle haben bestimmte Vorstellungen, wenn es um das Thema Sex geht, dennoch fällt es vielen Menschen schwer, diese in Worte zu fassen. Die Sexologin Jaiya hat sich dem Kommunikationsproblem gestellt und ein Tool entwickelt, mit dem auch du deinen Sex-Persönlichkeitstyp erkennen kannst.

Zwar reden wir heutzutage mehr denn je über unsere Ängste, Wünsche und Leidenschaften, allerdings ist das Thema Sex immer noch für viele Menschen ein Tabu. Häufig können nicht einmal Liebespartner:innen ihre gegenseitigen Präferenzen oder Unzufriedenheit im Schlafzimmer äußern, da sie zu viel Scham empfinden. Dabei kann es helfen, offen über die eigenen Vorlieben zu sprechen, nachzudenken und sich auszuprobieren – um nicht nur um mögliche Partner:innen, sondern vor allem sich selbst besser kennenzulernen.

The Erotic Blueprint: Ein Tool zeigt dir, welcher Sex-Persönlichkeitstyp du bist

Dabei kann jetzt ein Psycho-Test helfen, wie wir ihn aus Zeitschriften-Zeiten kennen: Die Sexologin und Bestsellerautorin Jaiya hat das System "The Erotic Blueprint" entwickelt, das die sexuelle Persönlichkeit besser erkennbar macht. Das Tool zeigt insgesamt fünf Sex-Persönlichkeitstypen auf, in die man sich einordnen kann. "The Erotic Blueprint" soll den eigenen Wünschen und Verlangen eine Sprache geben, um eine bessere Kommunikation mit sich selbst und dem Gegenüber zu schaffen. Wir stellen die fünf Typen vor.

Der energetische Typ

Der energetische Typ zeichnet sich durch Vorfreude, Sympathie, sowie Sehnsucht und Verlangen aus. Die explosiven Gefühle könnten bei diesem Typen bereits vor dem Küssen entstehen, da schon die Vorfreude auf die Intimität hoch erregend sein kann. Dadurch haben Menschen dieses Typs die Eigenschaft, allein durch ihre Vorstellungskraft zum Höhepunkt zu gelangen und dafür oftmals nichtmal Berührungen zu brauchen.

Der sinnliche Typ

Dieser Sex-Persönlichkeitstyp wird erregt, wenn alle Sinne aktiviert werden. Der sinnliche Typ ist sehr feinfühlig, wenn es um Geschmäcker, Gerüche und die Ästhetik der Umgebung geht. Denn wenn es zum sexuellen Akt kommt, werden die sinnlichen Typen nicht ausschließlich durch Berührung, sondern auch aufgrund von diversen Sinneseindrücken zum Orgasmus gebracht. Allerdings besteht die Tücke, dass Menschen dieses Persönlichkeitstypen schnell verkopft werden.

Der Kinky-Typ

Tabus im Schlafzimmer erwecken in diesem Sex-Persönlichkeitstypen eine wahrhaftige Be­rau­schung der Sinne. Ob BDSM, Voyeur-Fantasien oder Rollenspiele – den Vorlieben sind keine Grenzen gesetzt, der kinky Persönlichkeitstyp hat Lust, sich auszuprobieren. Häufig fällt es dem Kinky-Typ jedoch nicht leicht, die eigenen Wünsche auszusprechen, da er trotz lebhafter Fantasie schambelastet ist und seine Präferenzen als zu ungewöhnlich empfindet. Trau dich!

Der Gestaltwandler-Typ

Der Gestaltwandler-Typ ist von all dem angetan, was die anderen Sex-Persönlichkeitstypen erregt. Da dieser Typ die spezielle Eigenschaft hat, sich seinem Gegenüber anzupassen, ist der Sex demnach herausragend gut. Jedoch bekommt der Gestaltwandler-Typ häufig zu hören, dass er sich zu viele Gedanken macht.

Der sexuelle Typ

Für den sexuellen Typen ist genau das erregend, was in seiner Gesellschaft bzw. Kultur als Sex definiert wird. Penetration, Orgasmen und nackte Körper liebt dieser Persönlichkeitstyp in unserem Kulturkreis demnach besonders. Da könnte ihm aber durchaus etwas entgehen – denn Sex kann so viel mehr als Penetration sein.

