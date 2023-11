Es ist nicht immer und vor allem nicht nur der Höhepunkt, der guten Sex ausmacht. Eine neue Parship-Studie zeigt, worauf es Frauen und Männern wirklich ankommt.

Bei den sexuellen Bedürfnissen kommt es vor allem auf die individuelle Persönlichkeit sowie das Alter an. Und: Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede, was für Frauen und Männer guten Sex ausmacht. Welche das sind, wollte die Dating-App Parship wissen und befragte in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG 1.010 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren aus Deutschland.

Wie gut ist das Sexleben hierzulande?

Immerhin: 58 Prozent gaben an, glücklich mit ihrem Sexleben zu sein. 32 Prozent sind "äußerst zufrieden". Alterstechnisch sind der Studie zufolge mit 41 Prozent die Millennials am zufriedensten, dahinter kommt mit 39 Prozent die Gen Z. Mindestes jede fünfte Person, also 21 Prozent der Befragten, ist jedoch unzufrieden mit dem Sexleben. In der Hauptsache soll es der:die richtige Partner:in sein, wodurch guter Sex entsteht.

Die Chemie muss stimmen

Okay, es ist ausschlaggebend, dass die Partner:innen auf der gleichen Wellenlänge sind. Verständlich. Doch 26 Prozent haben eine solche Person noch nicht gefunden. Vielleicht liegt es aber auch – zumindest in einer Beziehung – daran, dass die Lust auf immer dasselbe vergeht. Immerhin geben 20 Prozent der Männer und 10 Prozent der Frauen an, dass sie gerne etwas Neues ausprobieren würden. Außerdem scheint es wichtig zu sein, die eigenen Vorlieben zu kennen: 45 Prozent geben an, dass sie deswegen ein zufriedenes Sexleben führen. 43 Prozent sind aufgrund der Häufigkeit glücklich, die genau dem entspricht, wie sie es sich wünschen.

Was macht guten Sex sonst noch aus?

Darüber hinaus sind es vor allem fünf Punkte, die Frauen und/oder Männern der Studie zufolge wichtig sind:

1. Orgasmus des Gegenübers

Für Männer ist es am wichtigsten, dem:der Partner:in einen Höhepunkt zu bescheren – 62 Prozent gaben diesen Punkt als Faktor für guten Sex an. Unter den weiblichen Teilnehmenden waren es "nur" 31 Prozent. Befragte Paare lagen mit 52 Prozent dazwischen.

2. Selbst einen Orgasmus erleben

Der eigene Orgasmus ist anscheinend nicht so relevant wie der des Gegenübers, dennoch messen 49 Prozent der Männer guten Sex an ihm. Bei den Frauen sind es hingegen 29 Prozent.

3. Sich wohlfühlen

Was für die weibliche Zielgruppe entscheidender ist, ist sich beim Liebesakt schlicht und einfach wohlzufühlen. 49 Prozent wollen das, somit ist es für sie der wichtigste Aspekt für guten Sex. Auch bei den Männern streben 39 Prozent nach diesem Ziel.

4. Mit dem eigenen Körper zufrieden sein

Nach dem generellen Wohlfühlen ist für Frauen mit 39 Prozent am zweitwichtigsten, dass sie sich in ihrem eigenen Körper gut fühlen. Das spielt für die Männer eine viel geringere Rolle: Nur 18 Prozent gaben es als Faktor für guten Sex an.

5. Über die Vorlieben und Wünsche sprechen

Unter den Männern finden 20 Prozent, dass ihr:e Partner:in nicht genug auf seine Bedürfnisse eingeht. Bei den Frauen sind es 14 Prozent. Stellt sich natürlich zunächst die Frage, ob diese Bedürfnisse und auch Vorlieben kommuniziert wurden. Das wäre für die weibliche Seite auf jeden Fall wichtig: Für 27 Prozent macht das guten Sex aus.

