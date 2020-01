"Ich masturbiere für die Wissenschaft": Expertin sagt, wie wir in Zukunft Sex haben werden

Sex gibt es schon länger als die Menschheit - und doch haben sich Liebe und Leidenschaft im Laufe der Jahrtausende immer wieder neu erfunden und verändert. Nach der sexuellen Revolution des letzten Jahrhunderts steht nun die nächste Entwicklung unmittelbar bevor: Immer ausgefeiltere Sextoys und technische Liebes-Begleiter werden die Kunst, uns zum Höhepunkt zu bringen perfektionieren. Doch werden wir Menschen selbst dabei auf der Strecke bleiben? Kann es passieren, dass Sex "nur" mit einem anderen Menschen in Zukunft kaum noch attraktiv erscheint? Und was genau erwartet uns in den kommenden Jahren? GALA-Redakteurin Lara Golombek traf sich beim "GALA Gemunkel" mit der Expertin Johanna Rief - sie weiß genau, wie sich unser Sexleben verändern wird und warum Menschen trotzdem dabei nicht "überflüssig" werden.