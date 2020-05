10 Männer erklären, warum sie ihre Partnerin nicht mehr anziehend finden

Wer von uns möchte schon nicht gerne für seinen Partner attraktiv sein? Aber was finden Männer denn an ihrer Partnerin attraktiv bzw. was nicht? Bei "Whisper" haben zahlreiche Männer erzählt, was dazu geführt hat, dass sie sich plötzlich nicht mehr sexuell zur ihrer Partnerin hingezogen fühlen. Wer hätte gedacht, dass sich die werten Herren so anstellen können ...

10 Männer erzählen, warum sie ihre Freundin nicht mehr anziehend finden

1. Zu unselbstständig

"Ich fühle mich zu meiner Freundin nicht mehr hingezogen, weil sie sich einfach nicht um sich selbst kümmern kann."

2. Zu wenig Sex

"Meine Freundin und ich haben nur sehr selten Sex – und irgendwie finde ich sie langsam nicht mehr so heiß ..."

3. Nicht füreinander bestimmt

"Ich fühle mich schrecklich deshalb, weil ich meine Partnerin aufrichtig liebe, aber ich fühle mich sexuell nicht mehr zu ihr oder ihren Interessen hingezogen. Wir sind einfach nicht füreinander bestimmt und das bringt mich ein bisschen um."

4. Ein Streit

"Meine Freundin hätte gerne Sex mit mir, aber ich kann einfach nicht – seit unserem letzten Streit fühle ich mich nicht mehr zu ihr hingezogen."

5. Stress oder ...?

"Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich keinen Sex mit meiner Partnerin haben möchte, weil ich gestresst bzw. depressiv bin, oder weil ich sie nicht mehr attraktiv finde ..."

6. Lässt sich gehen

"Meine Partnerin lässt sich gehen, deshalb fühle ich mich nicht mehr zu ihr hingezogen."

7. Keine Ambition

"Meine Freundin, mit der ich seit sechs Jahren zusammen bin, plant ihr Studium hinzuschmeißen und einfach zu Hause zu bleiben, seit ihr klar ist, dass ich genug für uns beide verdiene. Das nervt mich so sehr, dass ich gar keine Lust mehr auf sie habe ..."

8. Zu skinny

"Meine Freundin hat angefangen abzunehmen und ich finde sie deshalb nicht mehr so attraktiv ... keine Ahnung, was ich tun soll."

9. Zahnspange

"Ich finde meine Freundin nicht mehr sooo anziehend, weil sie ziemlich zugelegt hat und nicht zum Sport gehen möchte, selbst wenn ich vorschlage, dass wir zusammen gehen. Jetzt möchte sie auch noch eine Zahnspange ... wie hot."

10. Zu ... kindlich?!

"Ist es verwerflich, dass ich meine Freundin nicht attraktiv finde, weil sie denkt wie ein Fünftklässler?"